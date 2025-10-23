ETV Bharat / state

हरियाणा से यमुना नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग करेगी दिल्ली सरकार, छठ पूजा से पहले पानी बढ़ाने की तैयारी

सरकार की कोशिश है कि छठ घाट पर आने वाली व्रतियों को परेशानी न हो. घाट पर लोगों का आना भी शुरू हो गया है.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता छठ घाट को लेकर दिए निर्देश
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता छठ घाट को लेकर दिए निर्देश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 23, 2025 at 5:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारियों में जुटी हुई है. यमुना नदी के किनारे सफाई करके घाटों को तैयार किया जा रहा है. वहीं, दिल्ली सरकार यमुना में कम पानी होने की वजह से हरियाणा सरकार से और अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग भी करेगी, ताकि हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा हुआ पानी दिल्ली यमुना में पहुंचे और यमुना नदी की गंदगी साफ हो. दिल्ली सरकार की मांग पर हरियाणा से यूपी कोटे के पानी को दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है. इस पानी से यमुना में दूषित पानी साफ हो जाएगा. वहीं, आईटीओ घाट पर छठ पूजा के लिए नहाने के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है.

यहां नहाने के लिए नोएडा से पहुंचे अर्जुन शाह ने कहा कि छठ पूजा के लिए दो दिन बचे हैं. यहां नहाने आए हैं क्योंकि बाद में भीड़ हो जाती है. अभी भीड़ नहीं है तो आराम से नहा सकते हैं. आईटीओ पर आने के लिए साधन ज्यादा हैं इसलिए यहीं नहाने चले आए. यमुना नदी में अभी पानी कम है. अगर थोड़ा और पानी हो तो नहाने में दिक्कत नहीं होगी. बच्चे भी यहां नहाने आते हैं.

ज्यादा पानी की जरूरत: उनके अलावा नोएडा से ही आए वीरेंद्र कुमार ने कहा, छठ पूजा शुरू होने वाली है इसलिए यहां नहाने आए हैं. पहले से यमुना नदी थोड़ी साफ है. अगर और पानी आ जाए तो स्थिति बेहतर हो जाए. वहीं कुंदन देवी ने बताया कि छठ पूजा के लिए दो दिन पहले नहाना होता है, इसलिए यहां आए. पानी बहुत ज्यादा नहीं पर साफ है. पानी अगर और ज्यादा हो जाए तो बच्चे भी आसानी से नहा सकेंगे.

आईटीओ घाट पर लोगों का आना शुरू (ETV Bharat)

हरियाणा से छोड़ा जाएगा पानी: आईटीओ छठ घाट पर छठ पूजा के आयोजन का काम देख रही छठ पूजा समिति के आयोजन सचिव बैरिस्टर सिंह ने बताया कि यमुना में अभी पानी कम है. लेकिन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा सरकार से बात कर ली है. दिल्ली के लिए हरियाणा से एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया जाएगा. पानी दो दिन में यहां पहुंच जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी सरकार ने हमें यमुना के किनारे छठ मनाने की परमिशन दी है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं. छठ पूजा पर बहते हुए पानी में अर्घ्य देना जरूरी होता है, यह छठ पूजा की परंपरा है. पिछले 10-11 साल से केजरीवाल सरकार ने यमुना में छठ करने पर रोक लगा रखी थी और सभी जगह यमुना घाटों पर बैरिकेड लगा दिए जाते थे. इस बार दिल्ली सरकार की तैयारी अच्छी है. किसी छठ व्रती को परेशानी न हो इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है.

गंदे पानी में नहाने से हो सकती हैं समस्याएं: डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. दीपाली भारद्वाज ने बताया कि गंदे पानी में नहाने से लोगों को फंगल इन्फेक्शन, शरीर पर दाने, स्किन में खुजली और सोरायसिस सहित कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. सुबह सुबह पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जाता है, इसलिए सुबह सुबह नहाने से बचें. अगर प्रदूषित पानी से स्नान किया है तो इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए सिरके से शरीर को साफ करना चाहिए. लगातार प्रदूषित पानी से नहाने से अर्ली एजिंग की समस्या भी होती है और उम्र के पहले बुढ़ापा दिखने लगता है.

आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप: सौरभ भारद्वाज ने 'एक्स' पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि भाजपा का झूठ पकड़ा गया. भाजपा ने छठ पर यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए यूपी कैनाल का पानी बंद करा दिया है. हरियाणा की भाजपा सरकार ने हथिनीकुंड से यूपी के किसानों का सारा पानी डायवर्ट कर यमुना में डाल दिया. छठ पर्व को लेकर भाजपा की सरकारें इतना डर गई हैं कि कैसे भी सिर्फ 3 से 4 दिन छठ के समय तक यमुना के प्रदूषण को कम करना चाहती हैं. ईस्टर्न कैनाल का पानी रोकने से समझा जा सकता है कि भाजपा की सरकारें झूठे प्रचार के लिए कहां तक जा सकती हैं?

