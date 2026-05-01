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कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी सरकार: डॉ. पंकज कुमार सिंह

अनिवार्य रिपोर्टिंग से निगरानी, जल्द पहचान और उपचार अनुपालन को और अधिक मजबूती मिलेगी.

डॉ. पंकज कुमार सिंह, मंत्री, दिल्ली सरकार
डॉ. पंकज कुमार सिंह, मंत्री, दिल्ली सरकार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 7:39 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जन स्वास्थ्य से जुड़े एक अहम फैसले के तहत कुष्ठ रोग को 'दिल्ली महामारी रोग अधिनियम' के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किए जाने का निर्णय लिया है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव अब आवश्यक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है. इस कदम के साथ ही राजधानी दिल्ली तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जो पहले ही कुष्ठ को 'नोटिफिएबल डिजीज' घोषित कर चुके हैं.

हर कुष्ठ रोगी की सूचना जिला कुष्ठ अधिकारी को देना होगा अनिवार्य

इस नोटिफिकेशन के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, जिनमें क्लीनिक, अस्पताल और व्यक्तिगत चिकित्सक शामिल हैं, के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि वे कुष्ठ रोग के हर नए मामले की सूचना 'ज़िला कुष्ठ रोग अधिकारी को दें. इससे प्रभावी निगरानी, लक्षित हस्तक्षेप, रोग की शीघ्र पहचान और मानक मल्टी-ड्रग थेरेपी (एमडीटी) के जरिए तत्काल उपचार सुनिश्चित हो सकेगा. एमडीटी थेरेपी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध है.

हालांकि, भारत ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग को एक जन-स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया था (प्रचलन दर प्रति 10000 की आबादी पर एक से कम), फिर भी दुनिया भर में हर साल सामने आने वाले कुष्ठ रोग के नए मामलों में से लगभग 59 फीसदी मामले भारत से होते हैं. हाल ही में पूरे भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कुष्ठ रोग के 44.1% मरीज़ों का इलाज निजी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है और उनकी जानकारी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) को नहीं दी जाती है. समुदाय में छिपे हुए मामलों के कारण यह बीमारी फैलती रहती है और इलाज के तरीकों में अंतर होने के चलते 'ड्रग रेजिस्टेंस' (दवाओं का असर खत्म होने) का खतरा बढ़ जाता है. भारत में एनएलईपी कार्यक्रम के डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन में यह सुझाव दिया गया है कि कुष्ठ रोग को उन बीमारियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिनकी सूचना देना अनिवार्य हो.

ट्रेसिंग से कुष्ठ रोग को रोकने में मिलेगी मदद

अनिवार्य सूचना प्रणाली, विकलांगता के जोखिम को कम करने के लिए बीमारी की जल्द पहचान और इलाज में काफी सहायता करेगी. अत्यधिक स्थानिक और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में मजबूत निगरानी को बढ़ाने के साथ समय पर संपर्क-ट्रेसिंग और पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) के माध्यम से कुष्ठ रोग के प्रसार को रोकेगी. कुष्ठ रोग को एक सामान्य उपचार योग्य बीमारी के रूप में स्थापित करके इससे जुड़े भेदभाव को भी कम करेगी. साथ ही बेहतर उपचार के अनुपालन में सुधार लाएगी और उपचार बीच में छोड़ने वालों की दर को कम करेगी, जिससे कुष्ठ रोग के उन्मूलन के साझा लक्ष्य की दिशा में सभी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के बीच स्वामित्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा.

2030 तक कुष्ठ मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने मिलेगी मदद

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है. इसे एक 'नोटिफिएबल बीमारी' (जिसकी जानकारी देना जरूरी हो) बनाने से हमें छिपे हुए मामलों का पता लगाने, इसके फैलने को रोकने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. वर्ष 2030 तक इसके संचरण को पूरी तरह से रोकने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है, जो 'कुष्ठ-मुक्त दिल्ली' और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. प्रस्तावित अधिसूचना दिल्ली सरकार की सलाह पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 के अनुसार जारी की जाएगी.

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