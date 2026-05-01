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कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी सरकार: डॉ. पंकज कुमार सिंह

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जन स्वास्थ्य से जुड़े एक अहम फैसले के तहत कुष्ठ रोग को 'दिल्ली महामारी रोग अधिनियम' के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किए जाने का निर्णय लिया है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव अब आवश्यक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है. इस कदम के साथ ही राजधानी दिल्ली तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जो पहले ही कुष्ठ को 'नोटिफिएबल डिजीज' घोषित कर चुके हैं.

हर कुष्ठ रोगी की सूचना जिला कुष्ठ अधिकारी को देना होगा अनिवार्य

इस नोटिफिकेशन के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, जिनमें क्लीनिक, अस्पताल और व्यक्तिगत चिकित्सक शामिल हैं, के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि वे कुष्ठ रोग के हर नए मामले की सूचना 'ज़िला कुष्ठ रोग अधिकारी को दें. इससे प्रभावी निगरानी, लक्षित हस्तक्षेप, रोग की शीघ्र पहचान और मानक मल्टी-ड्रग थेरेपी (एमडीटी) के जरिए तत्काल उपचार सुनिश्चित हो सकेगा. एमडीटी थेरेपी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध है.

हालांकि, भारत ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग को एक जन-स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया था (प्रचलन दर प्रति 10000 की आबादी पर एक से कम), फिर भी दुनिया भर में हर साल सामने आने वाले कुष्ठ रोग के नए मामलों में से लगभग 59 फीसदी मामले भारत से होते हैं. हाल ही में पूरे भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कुष्ठ रोग के 44.1% मरीज़ों का इलाज निजी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है और उनकी जानकारी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) को नहीं दी जाती है. समुदाय में छिपे हुए मामलों के कारण यह बीमारी फैलती रहती है और इलाज के तरीकों में अंतर होने के चलते 'ड्रग रेजिस्टेंस' (दवाओं का असर खत्म होने) का खतरा बढ़ जाता है. भारत में एनएलईपी कार्यक्रम के डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन में यह सुझाव दिया गया है कि कुष्ठ रोग को उन बीमारियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिनकी सूचना देना अनिवार्य हो.

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