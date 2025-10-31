ETV Bharat / state

दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को किया गया टर्मिनेट, कर्मचारियों का छलका दर्द; जानें किसने क्या कहा ?

मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ दो सप्ताह का नोटिस दिया गया है. हमारा रोजगार छीना जा रहा है.

121 मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को किया टर्मिनेट
121 मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को किया टर्मिनेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 31, 2025 at 8:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स के एक किलोमीटर के नजदीक स्थित 121 मोहल्ला क्लिनिक को जल्द ही बंद करने का निर्णय लिया है. कुछ दिन पहले ही सरकार की ओर से आदेश जारी कर इन 121 मोहल्ला क्लिनिकों के सामान की इन्वेंटरी लिस्ट 25 अक्टूबर तक मांगी गई थी. इसके बाद अब इन मोहल्ला क्लिनिक में कार्यरत स्टाफ को भी टर्मिनेट कर दिया है. स्टाफ को दो सप्ताह का नोटिस दिया गया है. उसके बाद उन्हें मोहल्ला क्लिनिक से अपनी ड्यूटी को खत्म करके अपने घर जाना है.

मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का ऑर्डर

सरकार के इस निर्णय से मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी परेशान हैं. उनको अपने बेरोजगार होने के बाद रोजी-रोटी कमाने की चिंता सताने लगी है. इन 121 मोहल्ला क्लिनिक से पहले सितंबर माह में सरकार ने किराए और पोर्टा केबिन में चल रहे 31 मोहल्ला क्लिनिकों को भी बंद कर दिया था. इसके बाद अब 121 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. अब किराए पर चल रहे 49 और मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का ऑर्डर दिल्ली सरकार के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक प्रोग्राम के कॉर्डिनेटर की तरफ से निकाला गया है.

मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों का बयान (ETV Bharat)

मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का उद्देश्य

इन रेंटेंड मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने के पीछे सरकार ने इनके एक किलोमीटर के दायरे में डिस्पेंसरी और अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं होना बताया है. सरकार बनने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह का यह कहना था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिकों को किराए पर भी चलवाया था. इसलिए किराए पर चल रहे सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे. अब सरकार अपने इसी प्लान के साथ इन मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर रही है. उधर, दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की योजना के तहत दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का काम चल रहा है. सात महीने में अभी तक 168 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं. वहीं अन्य को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है.

मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ ने विरोध:

टर्मिनेट किए गए कर्मचारी जीटीबी नगर के पास इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं. कोंडली इलाके के वसुंधरा एनक्लेव में स्थित मोहल्ला क्लिनिक में कार्यरत मल्टी टास्किंग वर्कर (एमटीडब्ल्यू) राम प्रसाद ने कहा कि गुरुवार को ही हमें टर्मिनेशन लेटर मिला है. दो सप्ताह का नोटिस दिया गया है और उसके बाद घर जाने के लिए कहा है. मैं 2019 से यहां काम कर रहा हूं. अब अचानक टर्मिनेट कर दिया है. आगे भी हमारे पास काम करने के ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं. सरकार का यह तरीका बिल्कुल गलत है. सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल रही है तो मोहल्ला क्लिनिकों के स्टाफ को तो वहां रखा जाना चाहिए था. लेकिन, उनके लिए सरकार अलग से भर्ती कर रही है और हमारा रोजगार छीन रही है.

मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाली स्टाफ नर्स मीनाक्षी ने बताया, मैं यहां 2022 से काम कर रही हूं. मुझे भी टर्मिनेशन लेटर मिला है. अचानक से सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया है. दिल्ली में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे. सभी में चार स्टाफ और एक स्वीपर होने से लोगों को रोजगार मिल रहा था. अब इनके बंद होने से आप सोचिए कितने परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा. मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूं और मेरे ऊपर भी घर चलाने की जिम्मेदारी है. अभी तक घर पर भी टर्मिनेशन के बारे में भी नहीं बताया है, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो जाएंगे. सिर्फ दो सप्ताह के नोटिस पर हमें घर बैठा दिया है. सरकार रोजगार देने का तो इंतजाम कर नहीं रही, रोजगार छिनना शुरू कर दिया है.

मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को टर्मिनेट किया गया
मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को टर्मिनेट किया गया (ETV Bharat)

शास्त्री मोहल्ले में बंद हुआ मोहल्ला क्लिनिक:

121 मोहल्ला क्लिनिकों के अंतर्गत आने वाले पटपड़गंज के शशि गार्डन इलाके के शास्त्री मोहल्ले में भी मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया है. यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि इसके बंद होने से परेशानी हो रही है. पहले घर के पास दवाई मिल जाती थी. डॉक्टर को भी दिखा लेते थे अब यह सुविधा बंद हो गई है. अब दवाई लेने दूर जाना पड़ता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इसके बंद होने से ज्यादा दिक्कत नहीं है नजदीक में एक डिस्पेंसरी और एक अस्पताल भी मौजूद है तो अब इसकी जगह वहां से दवाई ले आते हैं.

यह भी पढ़ें:

