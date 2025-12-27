ETV Bharat / state

आदतन अपराधियों को अपराध से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम, जानिए कैसे कसेगी नकेल

अगले साल जनवरी माह में कैंप लगाकर आदतन अपराधियों को किया जाएगा बीएनएसएस की धारा 128-129 में पाबंद

आदतन अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में दिल्ली सरकार
आदतन अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में दिल्ली सरकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 27, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के द्वारा आदतन अपराधी और आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने वाले लोगों को शांति भंग करने से रोकने के लिए साल 2026 में पाबंद करने की व्यवस्था की गई है. दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 128 और 129 के तहत जनवरी 2026 से पाबंद किया जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से एसडीएम की ड्यूटी लगाई है. ये एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसडीएम) जनवरी माह में कैंप लगाकर दो से चार बजे तक अलग अलग तहसीलों के कंट्रोल रूम में अपराधियों को पाबंद करेंगे.

अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगाए जाएंगे कैंप

इन कैंपों का शेड्यूल भी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है. जिन जगहों पर यह कैंप लगाए जाएंगे वहां के एसडीएम के साथ ही दूसरे एसडीएम को भी लिंक ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है. इसको लेकर दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट शेड्यूल में बताई गई तारीखों पर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच सेक्रेटरी (राजस्व)-सह-डिविजनल कमिश्नर दिल्ली के नाथ मार्ग, स्थित ऑफिस के कंट्रोल रूम (ड्यूटी मजिस्ट्रेट रूम) में अपनी ड्यूटी करेंगे.

आदतन अपराधियों पर दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण का बयान (ETV Bharat)

ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर ड्यूटी करने वाले किसी भी अधिकारी को किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिलेगी, जब तक कि उसे मंज़ूरी न मिल जाए और लिंक मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी न दे दी जाए. अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और लिंक मजिस्ट्रेट दोनों ही किसी अप्रत्याशित या टाली न जा सकने वाली वजह से संबंधित तारीखों पर उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संबंध में संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे. इसका पालन न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भी कैंप के लिए दो एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है.

क्या बोले दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी

दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष एवं पूर्व एसीपी वेद भूषण का कहना है कि सरकार द्वारा इस तरह के कदम उठाने से आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगेगी और जिन लोगों को पाबंद किया जाएगा वह अपराध करने से बचेंगे. क्योंकि उनको यह पता होगा कि हमें पहले से ही मुचलका में पाबंद किया गया है तो अगर हम किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर सख्त कानूनी कारवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आने पर यह कार्रवाई बंद कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार में आपसी टकराव के चलते यह कार्रवाई बंद की गई थी. अब यह फिर से शुरू होने से दिल्ली में अपराध को रोकने में कुछ मदद मिलेगी. आदतन अपराधियों को अपराध करने से रोकने और उन्हें सुधारने के लिए इस तरह के कदम सरकारों के द्वारा पहले भी उठाए जाते रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

HABITUAL OFFENDERS IN DELHI
BNSS SECTION ON HABITUAL OFFENDERS
REVENUE DEPARTMENT TAKE CHARGE
दिल्ली में आदतन अपराधियों पर नकेल
DELHI GOVT ACTION ON CRIMINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.