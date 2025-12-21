ETV Bharat / state

ग्रेप-4 का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सरकार हुई सख्त, 612 फैक्ट्रियों को सील करने की तैयारी

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो जारी कर दी जानकारी.

पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)
Published : December 21, 2025 at 10:48 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रदूषण फैलाने वाली और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर दी है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो जारी करके जानकारी दी है.

सिरसा ने कहा है कि ग्रेप-IV के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार का अभियान निरंतर जारी है. प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ दिल्ली सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है. अब तक पिछले दिनों में औद्योगिक इलाकों, रीडेवलपमेंट क्लस्टर्स और नॉन-कनफ़ॉर्मिंग क्षेत्रों सहित कुल औद्योगिक क्षेत्रों में 3,052 निरीक्षण किए गए, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वाली 612 फैक्ट्रियों को बंद करने और सील करने की कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माना तय है. सभी उद्योग मालिकों से मेरा आग्रह है कि नियमों का पालन करें. हम सबकी सतर्कता ही दिल्ली की हवा साफ और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करेगी. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि ग्रेप-IV लागू होने के बावजूद कुछ इंडस्ट्रीज़ और निर्माण साइट्स नियमों की अनदेखी कर रही हैं. हमने साफ़ कर दिया है कि ग्रेप-IV के दौरान दिल्ली में कहीं भी कोई निर्माण गतिविधि मिली तो तुरंत सीलिंग और कानूनी कार्रवाई होगी. हमारी टीमें मैदान में हैं और लापरवाही पर स्थानीय अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी. बता दें कि सरकार की ओर से प्रदूषण के कारणों पर रोक लगाने के लिए वाहनों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की जा रही है.

सरकार ने वाहन प्रदूषण पर भी सख़्त रुख अपनाया है. बीते तीन दिनों में पूरे दिल्ली में चलाए गए विशेष अभियानों के दौरान एक लाख से अधिक पीयूसीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और एएनपीआर तकनीक से लैस टीमों ने मिलकर बिना वैध पीयूसीसी और ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की है.
इन तीन दिनों में 16,000 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई और 12,000 से अधिक चालान काटे गए. ग्रेप-IV के तहत 1,492 प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वापस भेजा गया.

