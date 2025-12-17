'दिल्ली में प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार और सख्त...', ट्रैफिक और गड्ढों पर रहेगा विशेष फोकस
पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त उपायों की घोषणा की, जिसमें ट्रैफिक और गड्ढों पर खास ध्यान दिया जाएगा.
Published : December 17, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है. खराब वायु गुणवत्ता ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में अब पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण रोकथाम के लिए और उपायों को आजमाने की बात कही है. बुधवार को लगातार दूसरे दिन सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए पर्यावरण मंत्री ने मौजूदा स्थिति और आगामी चुनौतियों को देखते हुए सरकार की तैयारियों का ब्यौरा साझा किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए आने वाले कुछ दिन दिल्लीवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.
सड़कों की मरम्मत को युद्धस्तर पर पूरा करने का लक्ष्य
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जल्द ही पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक जाम के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके. ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए सरकार गूगल मैप और MapMyIndia के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी. दिल्ली का अपना 'कार पूलिंग ऐप' विकसित किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम की जा सके.
दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े और ज़रूरी कदम उठा रही है।— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 17, 2025
कल से बिना PUCC वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के बाहर से आने वाली केवल क्लीन फ्यूल और BS-VI गाड़ियाँ ही राजधानी… pic.twitter.com/WY7jPIDAEu
''सरकार ने दिल्ली में 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की है, जहाँ विशेष निगरानी रखी जा रही है. धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों के गड्ढों को एक बड़ी बाधा माना गया है. इसके लिए एक समर्पित सर्वे टीम बनाई गई है जो पूरी दिल्ली का निरीक्षण कर रही है. थर्ड पार्टी टीम रिपोर्ट तैयार करेगी कि कितने गड्ढे भरे जा चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं.''- मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री
कार पुलिंग पॉलिसी पर हो रहा काम
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही है, जिससे लोग अपनी प्राइवेट कारों को पेशेवर तरीके से कारपूल कर सकें और अपनी यात्रा लागत के साथ-साथ पैसे भी कमा सकें.
मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा प्रस्तावित इस नीति का मुख्य उद्देश्य निजी वाहनों का बेहतर उपयोग करना और सड़कों पर गाड़ियों के दबाव को कम करना है. वर्तमान में, निजी कारों का व्यावसायिक उपयोग कई राज्यों में कानूनी रूप से जटिल है. इस नीति का लक्ष्य है निजी कार मालिकों को बिना 'कमर्शियल लाइसेंस' की परेशानी के, वैध तरीके से अपनी खाली सीटों को साझा करने की अनुमति देना है. कार मालिक पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्चों को यात्रियों के साथ बांट सकेंगे. यात्रा के दौरान खाली सीटों को भरकर मालिक कुछ मुनाफा भी कमा सकेंगे.
सरकार एक ऐसा सिस्टम या डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने पर विचार कर रही है जहां सुरक्षा के लिए ड्राइवर और यात्री दोनों का आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्रों के जरिए वेरिफिकेशन होगा. ऑफिस जाने वाले या लंबी दूरी तय करने वाले लोग एक ही दिशा में जाने वाले यात्रियों को ऐप के जरिए ढूंढ सकेंगे.
आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता: 400 के पार जा सकता AQI
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने चिंता जताते हुए कहा कि साल 2023-24 के रुझानों के मुताबिक, इस समय के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर 400 के पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया था. वर्तमान परिस्थितियों और मौसम के मिजाज को देखते हुए, आगामी कुछ दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद कम है. सरकार मानकर चल रही है कि प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में रह सकता है, इसलिए सुरक्षात्मक उपायों को और सख्त कर दिया गया है. प्रदूषण के प्रमुख कारकों में शामिल वाहनों के धुएं को नियंत्रित करने के लिए अब दिल्ली में उन वाहनों को ईंधन (फ्यूल) नहीं मिलेगा, जिनके पास वैध 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' नहीं है.
#WATCH | Delhi minister Manjinder Singh Sirsa says, " the pollution level in delhi is very high. the next few days are not expected to be much better compared to last year's figures, so we are making every effort to improve the situation... we are continuously working to improve… pic.twitter.com/MaKdyuaSQZ— ANI (@ANI) December 17, 2025
एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को मिला बजट का साथ
पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में नगर निगम की भूमिका को अहम बताते हुए दिल्ली कैबिनेट ने बड़े वित्तीय फैसलों को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने एमसीडी को उनकी सड़कों के लिए MRS (Mechanical Road Sweepers) और Litter Pickers की खरीद और संचालन के लिए विशेष फंड जारी किया है. इसी तर्ज पर लोक निर्माण विभाग की सड़कों के लिए भी संसाधन बढ़ाए जाएंगे ताकि धूल, प्रदूषण पर लगाम कसी जा सके.
आप नेताओं से मंत्री की अपील
आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा कूड़े के ढेर और उसमें आग लगने की घटनाओं पर पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि "आप के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह आग लगा रहे हैं ताकि दिल्ली का प्रदूषण बढ़े, मेरी हाथ जोड़कर विनती है ऐसा ना करें. त्रिलोकपुरी का मामला सामने आया, वही के आप पार्टी के निगम पार्षद विजय कुमार ने कूड़े में पहले आग लगाई और फिर वहां वीडियो बनाई."
ये भी पढ़ें: