दिल्ली मेडिकल काउंसिल का स्पेशल ऑडिट कर डॉक्टर गिरीश त्यागी से की जाएगी अवैध धन की वसूली, आदेश जारी
जिम्मेदार जांच समिति की रिपोर्ट के बाद अब दिल्ली सरकार करा रही है डीएमसी का स्पेशल ऑडिट
Published : December 19, 2025 at 3:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) में कराई कराई गई जांच में वित्तीय अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है. इस वित्तीय अनियमिताओं के मामले में डीएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है. डॉक्टर गिरीश त्यागी के खाते से पैसे की वसूली करने का भी निर्देश दिया है.
इसके चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल में स्पेशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं. ये निर्देश डॉक्टर गिरीश त्यागी के खिलाफ दिए गए हैं. स्पेशल ऑडिट के लिए सरकार के निर्देश पर तीन सदस्य कमेटी का भी गठन किया गया है. डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट्स (ऑडिट) की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है.
जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल का विशेष ऑडिट करने के लिए एक टीम नियुक्त की गई है ताकि वित्तीय अनियमिताओं में इस्तेमाल धन की सही मात्रा का पता लगाया जा सके. साथ ही डॉक्टर गिरीश त्यागी से इस धन की वसूली की जा सके.
स्पेशल ऑडिट टीम के सदस्यों के नाम
- सविता जैन सीनियर एओ-आईएओ
- विजय कुमार राजपूत सलाहकार
- साधना डीईओ
बता दें कि डॉक्टर गिरीश त्यागी पर यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के कार्यभार रजिस्ट्रार रहने के दौरान डीएमसी के खाते से अवैध रूप से धन लाभ प्राप्त किया.
आरोप यह भी है कि डीएमसी रजिस्ट्रार के रूप में उनके कार्यकाल का अवैध रूप से विस्तार किया गया था. साथ ही डीएमसी द्वारा समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार जीएफआर नियमों का उल्लंघन करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया था. इस अवैध धन की वसूली के लिए ऑडिट टीम के तीन सदस्य 30 दिन के भीतर विशेष ऑडिट करने के लिए तैनात किए गए हैं.
पत्र में यह भी कहा गया है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल के संबंधित प्राधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि ऑडिट पार्टी को सभी रिकॉर्ड देखने, बैठने की व्यवस्था और साथ ही सचिवालय सहायता उपलब्ध कराई जा सके. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव की तैयारियां शुरू, दिसंबर में हो सकता है मतदान
ये भी पढ़ें- DMC जांच केस में समिति ने जारी किया लेटर, वित्त समिति चेयरमैन और सभी सदस्यों को किया तलब