दिल्ली सरकार ने नौ महीने में विज्ञापन पर खर्च कर दिए करीब 13 करोड़ रुपये, सवाल के जवाब में खुलासा

विज्ञापनों के खर्च में प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने पर सरकार की निर्भरता अधिक रही. इसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन की संख्या अधिक रही.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
Published : January 9, 2026 at 5:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 9 महीने में विज्ञापन पर 12 करोड़ 97 लाख रुपये सरकारी खजाने से खर्च किए. यह खर्च एक अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक किया गया. इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रेम कुमार चौहान की ओर से विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित पश्न के जवाब में दी गई है.

दिल्ली सरकार के डिपार्मेंट ऑफ इनफॉरमेशन एंड पब्लिसिटी की ओर से इस प्रश्न का विस्तृत आंकड़ों के साथ उत्तर दिया गया, जिसमें यह बात सामने आई है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फोटो वाले विज्ञापनों पर 6,90,86,421 रुपये खर्च किए गए. माध्यमों की बात की जाए तो प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 10,05,49,440 रुपये खर्च किए गए, जबकि आउटडोर मीडिया होर्डिंग, बस शेल्टर, मेट्रो रेल, स्टेशन, फ्लाईओवर आदि पर 75,10,897 रुपये खर्च किए गए.

प्रिंट मीडिया पर रही अधिक निर्भरता: वहीं, प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 10,05,49,440 रुपये खर्च किए गए हैं. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन पर 1,61,07,000 रुपये और डिजिटल मीडिया वेबसाइट, सोशल मीडिया, इंटरनेट विज्ञापन पर 52,28,368 रुपये खर्च किए गए. इसके अलावा रेडियो विज्ञापन पर 33,008 रुपये खर्च किए गए. हालांकि, इसके लिए वित्त विभाग से कोई अतिरिक्त बजट या अतिरिक्त राशि स्वीकृत नहीं कराई गई. सभी विज्ञापन खर्च मौजूदा बजट अनुमानों के भीतर किए गए.

विज्ञापन खर्च पर कटाक्ष कर चुकी हैं सीएम: दिल्ली की जनता के कर से दिल्ली के बाहर 3 करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च किए गए. उधर कमीशन के रूप में लगभग 2 करोड़ रुपये विज्ञापन एजेंसियों को भी दिए गए. बता दें कि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार के पैसे बचाने की बात करते हुए देखी गई है. साथ ही सीएम पिछली सरकार पर विज्ञापन पर खर्च को लेकर कटाक्ष भी करती आई हैं.

