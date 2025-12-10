ETV Bharat / state

रेखा सरकार ने IOCL के साथ किया MOU साइन, दिल्ली में फ्लाईओवरों का सौंदर्यीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण व विकसित दिल्ली के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. इस मसले पर जनभागीदारी के अलावा बड़ी कंपनियों को भी आगे आना होगा. दिल्ली सचिवालय में हुए इस समझौते के मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी व आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के बीच बुधवार को एक MOU साइन किया गया. यह समझौता फ्लाईओवरों के सौन्दर्यीकरण, चिकित्सा उपकरणों के प्रावधान, वाटर एटीएम की उपलब्धता, ऊर्जा केंद्रों की स्थापना और बसों की ब्रांडिंग के माध्यम से दिल्ली को एक सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित राजधानी में बदलने की दिशा में उठाया गया है.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस अवसर पर कहा; ''आज एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षरित किए गए. एमओयू राजधानी में त्वरित, प्रभावी और नागरिक-हितैषी बदलाव लाने में सहायक साबित होंगे. सरकार बनने के बाद से उन्होंने समाज के सभी वर्गों से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि इन चुनौतियों को चरणबद्ध रूप से दूर कर दिल्ली को वह स्वरूप दिया जा सके जिसकी सभी को उम्मीद है. आज का कार्यक्रम भी ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.''

दिल्ली सरकार और IOCL के बीच MOU साइन के बाद प्रवेश वर्मा और पंकज सिंह की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि आईओसीएल के साथ हुआ यह समझौता पीडब्ल्यूडी द्वारा शहर के महत्वपूर्ण फ्लाईओवरों के सौन्दर्यीकरण और सुधार कार्यों को नई गति देगा. वहीं, जल बोर्ड के माध्यम से वाटर एटीएम की उपलब्धता दिल्लीवासियों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करेगी. इन पहलों से लोगों की दैनिक जरूरतों में सीधा सुधार होगा और दिल्ली को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित शहर बनाने के प्रयास और मजबूत होंगे.

''राजधानी दिल्ली को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने का संकल्प मज़बूती से आगे बढ़ रहा है. इस दिशा में आज का एमओयू महत्वपूर्ण है. दिल्ली सरकार का हर विभाग इस विजन को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ क्रियान्वित करने में जुटा है. राजधानी में स्वच्छता और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता लगातार मज़बूत हो रही है, और सभी अधिकारी तत्परता से कार्य कर रहे हैं. यह समझौता ज्ञापन राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं को नई दिशा देगा.''- डॉ. पंकज कुमार सिंह, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार और आईओसी के बीच हुए करार के अहम बिंदु

पांच प्रमुख फ्लाईओवरों और एक सड़क मार्ग का सौंदर्यीकरण और उनका रख-रखाव का कार्य किया जाएगा. इन स्थानों में आईआईटी दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील फ्लाईओवर, पंजाबी बाग फ्लाईओवर, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, मुकरबा चौक और अरविंदो मार्ग की 500 मीटर की सड़क शामिल हैं.

दिल्ली के दो बड़े सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके तहत लोकनायक अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन लगाए जाएंगे, जबकि दिलशाद गार्डन स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा.

शहर के आठ स्थानों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम लगाए जाएंगे, जिनमें 5-स्टेज फिल्ट्रेशन प्रणाली होगी और प्रति घंटे 2,000 लीटर शुद्ध आरओ का जल प्रदान करने की सुविधा मौजूद होगी.

डीटीसी डिपो का सौंदर्यीकरण और आधुनिक एनर्जी हब्स बनाना. इसके अलावा तीन डीटीसी डिपो में आधुनिक एनर्जी हब स्थापित करेंगे, जिनमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा और ग्राहकों पर केंद्रित अन्य सुविधाएं शामिल होंगी. ये एनर्जी हब दिल्ली में परिवहन सुधारों को और भी गति देंगे. इसके अतिरिक्त पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा और ग्रीन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 250 डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों पर ब्रांडिंग भी की जाएगी.

