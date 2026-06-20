ETV Bharat / state

NEET RE-EXAM परीक्षा का आयोजन कल, दिल्ली के 97 परीक्षा केंद्रों के बाहर बनाए गए कूलिंग जोन

नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद दोबारा आयोजित किया जा रहा है. इसको लेकर के देश के युवाओं में गुस्सा है.

परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन
परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन (ETV Bhart)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश भर में रविवार को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए सभी जगह तैयारी जोरों पर है. इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी नीट यूजी परीक्षा के लिए 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन सभी परीक्षा केंद्रों पर लगभग तैयारी पूरी हो गई है. साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर दिल्ली सरकार के निर्देशों को देखते हुए बच्चों के पेरेंट्स के लिए कूलिंग जोन भी बना दिए गए हैं.

परीक्षा केंद्रों के गेट पर ही टेंट लगा करके कूलिंग जोन तैयार किए गए हैं. इन कूलिंग जोन में रविवार को आने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए पीने का ठंडा पानी, शिकंजी, ओआरएस और पंखे कूलर की व्यवस्था की जाएगी ताकि अभिभावकों को भीषण गर्मी में राहत मिल सके. दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पंडारा रोड पर बनाए गए नीट यूजी परीक्षा के परीक्षा केंद्र का दौरा कर वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया. साथ ही परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए.

परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन (ETV Bharat)

परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन

बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 दिन पहले अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए घोषणा की थी कि राजधानी दिल्ली के सभी 97 नीट यूजी के परीक्षा केंद्रो पर हम कूलिंग जोन बनाएंगे और बच्चों के अभिभावकों को भीषण गर्मी में राहत देने के लिए उचित प्रबंध करेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन तैयार कर दिए गए हैं.

नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कल

लाखों की संख्या में रविवार को परीक्षार्थी इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचेंगे. सुबह 10:30 बजे से परीक्षा केंद्रों पर छात्र-छात्राओं का प्रवेश शुरू होगा. जबकि परीक्षा की शुरुआत 2:00 बजे से होगी. 2 से 5 बजे तक नीट यूजी परीक्षा का पेपर होगा. बता दें कि राजधानी दिल्ली के अधिकांश सरकारी स्कूलों में ही नीट यूजी के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

उल्लेखनीय है कि नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद दोबारा आयोजित किया जा रहा है. इसको लेकर के देश के युवाओं में गुस्सा है और युवाओं के द्वारा लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. इसलिए सरकार इस परीक्षा को आयोजित करने में अतिरिक्त सावधानी बरत रही है. उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा केदो के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्ध सैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती करने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

NEET UG EXAM 21 JUNE
NEET UG EXAM CENTRE IN DELHI
NEET RE EXAM 2026
NATIONAL TESTING AGENCY
COOLING ZONE OUT SIDE OF NEET EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.