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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में समर वेकेशन के दौरान लगेंगी रेमेडियल क्लासेज, जानिए कब से कब तक?

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में समर वेकेशन के दौरान लगेंगी रेमेडियल क्लासेज, 11 मई से शुरू होगा ग्रीष्मकालीन

शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर
शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर (PIC SOURCE: ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 5:13 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 5:22 PM IST

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नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय ने राजधानी में कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान रेमेडियल क्लासेज कराने का निर्णय लिया है. शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उनके सीखने के स्तर में सुधार हो सके, इसके लिए 11 मई से 23 मई 2026 तक रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएंगी.

सीखने के नतीजों में सुधार पर रहेगा विशेष फोकस

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेमेडियल क्लासेज का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि छात्रों के सीखने के नतीजों में वास्तविक सुधार लाना है. इसके लिए शिक्षकों को प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है, जिससे पढ़ाई में कमजोर छात्रों की कमियों को दूर किया जा सके.

शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर
शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर (ETV BHARAT)

विज्ञान और गणित विषय को दी जाएगी प्राथमिकता

कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए विज्ञान और गणित विषयों पर विशेष फोकस रहेगा. हालांकि, स्कूल प्रमुख जरूरत और परीक्षा परिणामों के विश्लेषण के आधार पर अन्य विषयों को भी शामिल कर सकेंगे. वहीं, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए विषयों का चयन छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा.

सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं

रेमेडियल क्लासेज सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगी. शिक्षकों की ड्यूटी सुबह 7:20 बजे से 11:00 बजे तक रहेगी. प्रत्येक पीरियड की अवधि एक घंटे की होगी. पहला पीरियड सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, दूसरा पीरियड 8:30 बजे से 9:30 बजे तक और तीसरा पीरियड 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा.

लाइब्रेरी और सेल्फ-स्टडी की सुविधा भी रहेगी उपलब्ध

शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि छात्रों को सेल्फ-स्टडी और अतिरिक्त पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं. स्कूलों में किताबों और अध्ययन सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे छात्र अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें.

स्कूलों को पीने के पानी और जरूरी सुविधाओं का बंदोबस्त करने के निर्देश

गर्मी को देखते हुए विभाग ने स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि छात्रों के लिए साफ पीने के पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्रों की सुविधा और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए.

जरूरत पड़ने पर गेस्ट टीचर्स की होगी नियुक्ति

सर्कुलर के अनुसार, यदि किसी स्कूल में नियमित शिक्षकों की उपलब्धता कम होती है, तो वहां गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की सेवाएं ली जा सकती हैं. इससे रेमेडियल क्लासेज बिना किसी बाधा के संचालित हो सकेंगी.

ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को मिलेगी अर्न्ड लीव

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान रेमेडियल क्लासेज में ड्यूटी करने वाले नियमित शिक्षकों और स्टाफ को CCS लीव रूल्स के अनुसार अर्न्ड लीव प्रदान की जाएगी. वहीं, गेस्ट टीचर्स को मौजूदा नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा.

DDE अधिकारियों को स्कूल निरीक्षण के निर्देश

रेमेडियल क्लासेज के प्रभावी संचालन के लिए सभी DDE अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें. प्रत्येक अधिकारी को रोजाना कम से कम दो ऐसे स्कूलों का दौरा करना होगा, जहां गर्मी की छुट्टियों के दौरान रेमेडियल क्लासेज चल रही हों.

यूनिफॉर्म और अभिभावकों की सहमति जरूरी

रेमेडियल क्लासेज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही, छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और अभिभावकों की सहमति (NOC) लेना भी जरूरी होगा.

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Last Updated : May 8, 2026 at 5:22 PM IST

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