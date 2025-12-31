ETV Bharat / state

दिल्ली में सरकारी स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में चलाने की तैयारी, जानिए क्या है वजह

विधायक अनिल गोयल ने कहा; ''दिल्ली सरकार का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता तभी बेहतर हो सकती है जब छात्रों को पर्याप्त समय, संसाधन और बेहतर माहौल मिले. वर्तमान में कई सरकारी स्कूल दो शिफ्टों में संचालित होते हैं, जिससे न केवल छात्रों को सीमित समय मिलता है बल्कि शिक्षकों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है. सिंगल शिफ्ट व्यवस्था लागू होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा समय मिलेगा. स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा.''

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है. इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में संचालित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है. इस प्रस्ताव को लेकर कृष्णा नगर से बीजेपी विधायक अनिल गोयल ने कहा कि सिंगल शिफ्ट व्यवस्था से न केवल छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, बल्कि अभिभावकों का सरकारी स्कूलों पर भरोसा भी मजबूत होगा.

विधायक अनिल गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार के पास कई ऐसे स्कूल परिसर हैं, जिनमें पर्याप्त भूमि उपलब्ध है. इन परिसरों में ही नए स्कूल भवन या अतिरिक्त कक्षाएं बनाकर सिंगल शिफ्ट की व्यवस्था की जा सकती है. वहीं, जिन इलाकों में सुबह की शिफ्ट के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, वहां नई जमीन चिन्हित कर शिक्षा विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी के सहयोग से नए स्कूलों का निर्माण किया जाएगा.

अनिल गोयल ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखती है. सिंगल शिफ्ट स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक तकनीक से लैस शिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षित और सकारात्मक सोच वाले शिक्षक, तथा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का उद्देश्य सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है.

गोयल ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली सरकार का शीतकालीन सत्र भी जल्द ही शुरू होने वाला है. इस सत्र के दौरान शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा हो सकती है. उम्मीद की जा रही है कि सभी दल इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूख अपनाएंगे, क्योंकि यह सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. यदि यह योजना जमीन पर उतरती है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है.

