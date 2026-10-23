दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किताबों की छपाई में 40% कमीशन का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल
दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए छापी गई किताबों की खरीद प्रक्रिया को लेकर AAP ने रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : October 23, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए छापी गई किताबों की गुणवत्ता और खरीद प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकारी स्कूलों में मुफ्त बांटी जाने वाली किताबों की छपाई में करीब 40 प्रतिशत तक का कमीशन हो सकता है. उन्होंने बाजार में उपलब्ध एनसीईआरटी की किताब और दिल्ली सरकार के टेंडर के तहत छापी गई किताब की तुलना करते हुए कागज की गुणवत्ता, आकार और प्रिंट पर सवाल उठाए. सौरभ भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूरे मामले में जवाब मांगा है.
सरकारी किताबों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल
सौरभ भारद्वाज ने कक्षा आठ की एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्यपुस्तक 'मल्हार' दिखाते हुए कहा कि बाजार में उपलब्ध किताब की कीमत 65 रुपये है. उन्होंने कहा कि इस किताब में उपयोग किए गए कागज और छपाई की गुणवत्ता सरकारी स्कूलों के लिए छापी गई किताब से बेहतर है. उन्होंने कहा कि टेंडर की शर्तों में A4 आकार और 80 जीएसएम कागज का जिक्र है, लेकिन सरकार की ओर से छापी गई किताब का कागज इससे कम गुणवत्ता का दिखाई देता है. उन्होंने दोनों किताबों के आकार, कागज के रंग और अक्षरों के प्रिंट की तुलना करते हुए कहा कि सरकारी किताब में छपाई की गुणवत्ता कमजोर है और अक्षर भी छोटे हैं. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऐसी किताबें दी जा रही हैं, जिनमें पढ़ने में परेशानी हो सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि टेंडर में तय मानकों के अनुसार किताबें छापी गई हैं या नहीं.
अलग-अलग कक्षाओं की किताबों के टेंडर पर उठाए सवाल
AAP प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग कक्षाओं की किताबों की छपाई के लिए जारी टेंडर की रकम भी बताई. उनके अनुसार, कक्षा एक से तीन तक की किताबों के लिए करीब 5.94 करोड़ रुपये, चौथी और पांचवीं कक्षा के लिए नौ करोड़ रुपये और छठी कक्षा के लिए 8.70 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ. उन्होंने बताया कि सातवीं कक्षा की किताबों के लिए 11.28 करोड़ रुपये और आठवीं कक्षा की किताबों के लिए 9.42 करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया. आठवीं कक्षा के लिए उन्होंने 9 करोड़ 42 लाख 68 हजार 37 रुपये की राशि बताई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक प्रकाशक से दोनों किताबों की गुणवत्ता और लागत में अंतर के बारे में जानकारी ली. उनके दावे के मुताबिक, कागज की गुणवत्ता और आकार को देखते हुए दोनों की कीमत में कम से कम 40 प्रतिशत का अंतर हो सकता है. इसी आधार पर उन्होंने किताबों की खरीद में 40 प्रतिशत कमीशनखोरी की आशंका जताई.
फीस बढ़ोतरी और किताबें मिलने में देरी का भी आरोप
सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कमजोर करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद निजी स्कूलों की फीस बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने से अभिभावक निजी स्कूलों की ओर जा सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी बच्चों को मुफ्त किताबें समय पर नहीं मिलीं और आधा सत्र बीतने के बाद भी किताबों की आपूर्ति का मुद्दा बना रहा. उन्होंने शिक्षा विभाग से किताबों की छपाई, खरीद और वितरण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की.
शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांगा जवाब
सौरभ भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि यदि किताबों की गुणवत्ता और लागत में इतना अंतर है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि टेंडर की शर्तों के अनुसार किताबें छापने में कितना खर्च आया और गुणवत्ता में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में औपचारिक शिकायत भी करेगी. उन्होंने दावा किया कि पहले भी चावल, साइकिल और PWD की सड़कों से जुड़े मामलों में शिकायतें की गई हैं, लेकिन अब तक उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने आशंका जताई कि इस मामले में भी कार्रवाई नहीं होगी.
प्रदूषण के लिए भी दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि लैंडफिल साइटों से कचरा हटाने के दौरान उसे छोटे कणों में बदलकर खुले इलाकों में फैलाया गया, जिससे हवा चलने पर धूल उड़ती है और प्रदूषण बढ़ता है. उन्होंने किराड़ी और भाटी माइंस के आसपास के इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां धूल उड़ने की समस्या गंभीर है. भारद्वाज ने कहा कि कचरे से निकले कणों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच होनी चाहिए. उन्होंने इन कणों को कैंसर और किडनी की बीमारियों से जोड़ने की आशंका भी जताई.
इसे भी पढ़ें
- दिल्ली के स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका, सॉफ्टबॉल टीम के लिए आज से ट्रायल
- जन प्रतिनिधियों के साथ बर्बरता: दिल्ली पुलिस के खिलाफ सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव को भेजी शिकायत
- मंत्री प्रवेश वर्मा पर थप्पड़ मारने का आरोप, FIR की मांग कर रहे 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह हिरासत में