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दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किताबों की छपाई में 40% कमीशन का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज, AAP, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए छापी गई किताबों की गुणवत्ता और खरीद प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकारी स्कूलों में मुफ्त बांटी जाने वाली किताबों की छपाई में करीब 40 प्रतिशत तक का कमीशन हो सकता है. उन्होंने बाजार में उपलब्ध एनसीईआरटी की किताब और दिल्ली सरकार के टेंडर के तहत छापी गई किताब की तुलना करते हुए कागज की गुणवत्ता, आकार और प्रिंट पर सवाल उठाए. सौरभ भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूरे मामले में जवाब मांगा है.

सरकारी किताबों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल