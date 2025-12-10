ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा मिशन तेज किया, 2030 तक सड़क हादसे 50 फीसदी कम करने का लक्ष्य

नई दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही विभिन्न संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी दिशा में 2025–2030 रोड सेफ्टी वर्क प्लान पर तेजी से अमल शुरू कर दिया गया है.

दिल्ली के 100 स्कूलों में 'सेफ स्कूल जोन' बनाए जाएंगे

बैठक में सबसे संवेदनशील श्रेणी पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों व स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. पहले चरण में दिल्ली के 100 स्कूलों में ‘सेफ स्कूल ज़ोन’ विकसित किए जाएंगे. शिक्षा निदेशालय के सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब सक्रिय किए जा रहे हैं, जिन्हें सरकार विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी. डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है. सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जोन व जागरूकता इन तीनों पर तेजी से काम चल रहा है.

दिल्ली के 100 स्कूलों में 'सेफ स्कूल जोन' बनाए जाएंगे (ETV BHARAT)

AI कैमरे, बस लेन मार्किंग व जीरो टॉलरेंस जोन

स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ने दिल्ली में बस लेन की स्पष्ट मार्किंग व रिंग रोड, आउटर रिंग रोड तथा एनडीएमसी क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस ज़ोन विकसित करने पर जोर दिया. वर्तमान में राजधानी में 47 AI-आधारित कैमरे सक्रिय रूप से नियम उल्लंघन की निगरानी कर रहे हैं. इसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस IIT दिल्ली की मदद से 24×7 विशेष जोखिम वाले स्थानों की पहचान करेगी.

बैठक में बताया गया कि 18 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार का काम किया रहा है, जिनमें दिल्ली गेट व आईएसबीटी कश्मीरी गेट जैसे स्थानों पर सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है.