दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा मिशन तेज किया, 2030 तक सड़क हादसे 50 फीसदी कम करने का लक्ष्य

कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई समयबद्ध व प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाए.

DELHI GOVERNMENT ROAD SAFETY PLAN
परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 10, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही विभिन्न संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी दिशा में 2025–2030 रोड सेफ्टी वर्क प्लान पर तेजी से अमल शुरू कर दिया गया है.

दिल्ली के 100 स्कूलों में 'सेफ स्कूल जोन' बनाए जाएंगे
बैठक में सबसे संवेदनशील श्रेणी पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों व स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. पहले चरण में दिल्ली के 100 स्कूलों में ‘सेफ स्कूल ज़ोन’ विकसित किए जाएंगे. शिक्षा निदेशालय के सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब सक्रिय किए जा रहे हैं, जिन्हें सरकार विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी. डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है. सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जोन व जागरूकता इन तीनों पर तेजी से काम चल रहा है.

DELHI GOVERNMENT ROAD SAFETY PLAN
दिल्ली के 100 स्कूलों में 'सेफ स्कूल जोन' बनाए जाएंगे (ETV BHARAT)

AI कैमरे, बस लेन मार्किंग व जीरो टॉलरेंस जोन
स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ने दिल्ली में बस लेन की स्पष्ट मार्किंग व रिंग रोड, आउटर रिंग रोड तथा एनडीएमसी क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस ज़ोन विकसित करने पर जोर दिया. वर्तमान में राजधानी में 47 AI-आधारित कैमरे सक्रिय रूप से नियम उल्लंघन की निगरानी कर रहे हैं. इसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस IIT दिल्ली की मदद से 24×7 विशेष जोखिम वाले स्थानों की पहचान करेगी.

बैठक में बताया गया कि 18 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार का काम किया रहा है, जिनमें दिल्ली गेट व आईएसबीटी कश्मीरी गेट जैसे स्थानों पर सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है.

दुर्घटना पीड़ितों के लिए योजनाओं की समीक्षा
परिषद ने सड़क हादसे में घायल होने वाले पीड़ितों के लिए चल रही योजनाओं कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, हिट एंड रन स्कीम और राह-वीर गुड समैरिटन स्कीम की प्रगति पर भी चर्चा की. डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिलना सरकार की प्राथमिकता है. इन योजनाओं की दक्षता और दायरे को और बढ़ाया जाएगा.

2026 में आयोजित होगा दिल्ली रोड सेफ्टी समिट
बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026 में ‘दिल्ली रोड सेफ्टी समिट आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ, संस्थान और नागरिक समूह सड़क सुरक्षा पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे.

डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि सुरक्षित दिल्ली हमारी बड़ी प्राथमिकता है. ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने, सेफ स्कूल जोन विकसित करने, तकनीक का अधिकतम उपयोग करने और विभागों में समन्वय मजबूत करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. आगामी महीनों में इसके ठोस परिणाम दिखाई देंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आधुनिक सड़क संरचना तैयार करने, सख्त ट्रैफिक नियम लागू करने व नागरिकों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

