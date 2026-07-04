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दिल्ली: अब फिर 10 से 6.30 होगा ऑफिस, सरकार ने वापस लिया दो दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश

ईंधन संकट खत्म होने की दलील देकर दिल्ली सरकार ने सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम का अपना आदेश आज वापस ले लिया है

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दिल्ली सरकार ने सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश वापस लिया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 11:25 AM IST

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नई दिल्ली: ईंधन संकट खत्म होने की दलील देकर दिल्ली सरकार ने सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम का अपना आदेश वापस ले लिया. अब पहले की तरह ही सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक अधिकारियों व कर्मचारियों को दफ्तर व सचिवालय आना होगा. बता दें कि अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के चलते ईंधन के वैश्विक संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 14 मई को दिल्ली के सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करते हुए दो दिन का वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया था.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकारी स्तर पर वाहनों के उपयोग को न्यूनतम किया जाएगा. नए निर्णय के अनुसार अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई थी, जिन वाहनों की पहले 200 लीटर पेट्रोल की सीमा थी, उसे घटाकर 160 लीटर तथा 250 लीटर की सीमा को घटाकर 200 लीटर किया गया था. उन्होंने बताया था कि हर सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जहां तक संभव होगा, मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे.

दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया था, जबकि दिल्ली नगर निगम कार्यालय का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था. केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक था. इसी क्रम में 17 मई को दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए निजी क्षेत्र में भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस के समय में बदलाव और कार पूलिंग की सलाह दी थी, ताकि ईंधन बचाने में निजी क्षेत्र का भी सहयोग मिल सके. इसके तहत दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और संगठनों को सलाह दी थी कि वे दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम की नीति अपनाएं, ऑफिस के समय में बदलाव करें, और कर्मचारियों से कार पूलिंग व सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का आग्रह करें, ताकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन बचाने के प्रयासों में मदद मिल सके.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वैश्विक संकट को लेकर मई माह में ही दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक कर पार्टी विधायकों से दिल्ली सरकार के निर्णयों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया था.

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