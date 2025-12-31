ETV Bharat / state

2026 का संकल्प: CM रेखा गुप्ता ने दी दिल्लीवासियों को बधाई; बोलीं- कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति और 'विज़न 2047' पर रहेगा जोर

नए साल की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी दिल्लीवासियों को बधाई ( ETV Bharat )