गणतंत्र दिवस समारोह: CM रेखा गुप्ता ने बताया दिल्ली के विकास का रोड़मैप, 11 महीने की सरकार के काम भी गिनाए

गणतंत्र दिवस समारोह: CM रेखा गुप्ता ने बताया दिल्ली के विकास का रोड़मैप, 11 महीने की सरकार के काम भी गिनाए
छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित हुआ दिल्ली सरकार का गणतंत्र दिवस समारोह
नई दिल्ली: छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे पहले ध्वजारोहण किया. इसके बाद स्टेडियम में मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना सम्बोधन शुरू किया.
सीएम ने कहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ. लता मंगेशकर जी की वह स्वर श्रद्धांजलि मुझे आज भी अंदर तक झंझोड़ देती है जब उन्होंने गीत गाया था कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी.
सीएम ने कहा देशभक्ति, न्याय और कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाते हुए भारत का संविधान हमारा मार्गदर्शन कर रहा है. आज में याद करना चाहती हूं अपने उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों से ऊपर देश को रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की दीवारें कहानियां सुनाती हैं, जिन्होंने बार बार दिल्ली को लूटा. लेकिन लूटने वाले खुद मिट गए.
11 महीने में सरकार के कामों को बताया
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विकसित दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है. हमारी सरकार ने 11 महीने की कम अवधि में स्थिति बदलने और दिल्ली को बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं. जनकल्याण के लिए अनेकों निर्णय लिए. दिल्ली में 50 अटल कैंटीन खोले गए हैं. जहां रोजाना 50 हजार से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य है एक लाख लोगों को भोजन कराना ताकि दिल्ली में कोई गरीब भूखा न सोए. दिल्ली के सभी अस्पताल को डिजिटलाइज करने पर दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जा रही है. 11 महीने में 20 हजार मरीजों ने आयुष्मान का लाभ लिया है. 11 नए अस्पतालों का काम चल रहा है. सरकारी अस्पतालों के लिए चार हजार नए डॉक्टर अप्रूव किए जा चुके है. हेल्थ सेक्टर में नए माडल पर दिल्ली सरकार काम कर रही है. नया एजुकेशन हब बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. नरेला में एजुकेशन हब बनेगा. दिल्ली के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जा रही है. दिल्ली के युवाओं को नए अवसर और रोजगार मिलेंगे.
खिलाड़ियों के साथ हर कदम पर खड़ी है दिल्ली सरकार
सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार खिलाड़ियों के साथ हर कदम खड़ी है. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित राशि दिल्ली सरकार सबसे अधिक दे रही है. पुरस्कार राशियों को बढ़ाया गया है. मुंडका में दिल्ली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया है. दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए तीन साल में 100 परसेंट इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. दिल्ली मेट्रो को 394 से 500 किलोमीटर तक ले जायेंगे. मेट्रो का बजट 3000 करोड़ से 5000 करोड़ तक लेकर जा चुके हैं. प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे, यूईआर-2 देने काम किया. दिल्ली में 10 हजार नए कैमरे लगाए जाएंगे. 10 लाख नई लाइटें लगाने पर दिल्ली सरकार काम कर रही है. तिहाड़ जेल को हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है. दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं सपनों की दिल्ली बनाना है.
