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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अब तक किताबें नहीं मिलने पर दिल्ली सरकार को फटकार

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध कराने में देरी होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस सचिन ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी, तब कोर्ट ने इस दलील को रिकॉर्ड करते हुए इस पर जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

याचिका सोशल जूरिस्ट नामक संगठन ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिए जाने के बावजूद शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अभी तक छात्रों को किताबें उपलब्ध नहीं करायी गई हैं.