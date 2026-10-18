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दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या पर लगेगी लगाम, सरकार ने 2.5 लाख की सीमा का प्रस्ताव रखा

दिल्ली में ई-रिक्शा पर लगेगी लगाम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में दौड़ रहे ई-रिक्शा की संख्या अब सीमित करने की तैयारी है. दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित करने की दिशा में एक ड्राफ्ट योजना जारी की है, जिसमें राजधानी में ई-रिक्शा की अधिकतम संख्या 2.5 लाख तय करने का प्रस्ताव रखा गया है. दिल्ली सरकार का तर्क है कि ई-रिक्शा की लगातार बढ़ती संख्या से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा व प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. हालांकि, यह अभी अंतिम फैसला नहीं हैं. दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट पर लोगों व संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं. सुझावों के बाद इसमें बदलाव भी संभव है.

आखिर सरकार को संख्या सीमित करने की जरूरत क्यों पड़ी