भीषण गर्मी से निपटने को दिल्ली सरकार ने कसी कमर, अस्पतालों में बनेंगे 'कूल रूम'
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'हीट वेव एक्शन प्लान 2026' की समीक्षा की.
Published : April 24, 2026 at 9:57 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पारा चढ़ने के साथ ही दिल्ली सरकार ने हीट वेव (लू) के खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को हीट वेव एक्शन प्लान 2026 की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हीट वेव से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाना है.
अस्पतालों में विशेष इंतजाम
सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों में हीट वेव के मरीजों के लिए पर्याप्त बेड आरक्षित किए जाएं. वर्तमान में 30 से अधिक अस्पतालों में विशेष कूल रूम स्थापित किए जा चुके हैं. इसके अलावा, 330 से अधिक एम्बुलेंस को जीवन रक्षक उपकरणों और कूलिंग सुविधाओं से लैस कर अलर्ट मोड पर रखा गया है. 174 चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट एक्शन प्लान मीटिंग पर कहा, " 2 मई को दिल्ली के सभी विद्यालयों को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के पास अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी है जो कि imd द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान के तहत दी गई है। प्रत्येक बच्चा हमारे लिए बहुत… pic.twitter.com/pZy3T24mfW— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
स्कूली बच्चों के लिए वॉटर बेल
बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूलों में ‘वॉटर बेल’ सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत निश्चित अंतराल पर घंटी बजाई जाएगी, ताकि बच्चे पानी पीना न भूलें. जरूरत पड़ने पर स्कूलों में ओआरएस (ORS) पैकेट्स का वितरण भी किया जाएगा. भीषण गर्मी में बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि दोपहर के वक्त जब धूप सबसे ज्यादा होती है, उस दौरान निर्माण कार्यों पर रोक या कार्य समय में बदलाव किया जाए. कार्यस्थलों पर छाया, ठंडा पानी और विश्राम की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.
शहर भर में पेयजल और शेल्टर की व्यवस्था
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर के प्रमुख स्थानों जैसे बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, निर्माण स्थलों और अटल कैंटीनों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर 11,000 एयर कूलर और 1,900 वाटर कूलर स्थापित किए हैं. मौसम विभाग के सहयोग से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट प्रणाली लागू की गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल दिल्ली का तापमान 43.7 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसे देखते हुए इस बार रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम को और मजबूत किया गया है ताकि लोगों तक समय पर जानकारी पहुंच सके.
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