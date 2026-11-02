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दिल्ली में नई आईटी पॉलिसी की तैयारी, टेक कंपनियों को बिजली बिल पर 10% छूट और इंटरनेट खर्च पर मिलेगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निवेश, स्टार्टअप और अत्याधुनिक तकनीकों का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली में तकनीकी क्षेत्र को नई गति देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक नई 'आईटी पॉलिसी' लाने जा रही है. पांच साल के लिए लाई जा रही इस महत्वाकांक्षी पॉलिसी में टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स को रफ्तार देने के लिए कई तरह के वित्तीय इंसेंटिव (प्रोत्साहन) के साथ-साथ इंटरनेट और बिजली के बिल पर भारी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है.

बिजली और इंटरनेट बिल पर मिलेगी बड़ी राहत