दिल्ली में नई आईटी पॉलिसी की तैयारी, टेक कंपनियों को बिजली बिल पर 10% छूट और इंटरनेट खर्च पर मिलेगी सब्सिडी
दिल्ली में आने वाली नई आईटी पॉलिसी के तहत 2031 तक 5 से 6 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है.
Published : November 2, 2026 at 11:43 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निवेश, स्टार्टअप और अत्याधुनिक तकनीकों का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली में तकनीकी क्षेत्र को नई गति देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक नई 'आईटी पॉलिसी' लाने जा रही है. पांच साल के लिए लाई जा रही इस महत्वाकांक्षी पॉलिसी में टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स को रफ्तार देने के लिए कई तरह के वित्तीय इंसेंटिव (प्रोत्साहन) के साथ-साथ इंटरनेट और बिजली के बिल पर भारी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है.
बिजली और इंटरनेट बिल पर मिलेगी बड़ी राहत
प्रस्तावित आईटी पॉलिसी के मसौदे (ड्राफ्ट) के अनुसार, पात्र आईटी कंपनियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बिजली के बिल पर सीधे 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, कंपनियों को तीन साल तक हर साल अधिकतम पाँच लाख रुपये तक की इंटरनेट खर्च पर भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा. सरकार के आईटी विभाग के मंत्री पंकज सिंह का मानना है कि इस प्रकार की वित्तीय राहत मिलने से दिल्ली में नई टेक कंपनियों का रुझान बढ़ेगा और वे अपने परिचालन को आसानी से विस्तारित कर सकेंगी.
200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य
इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली के भीतर लगभग 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार ने बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की योजना बनाई है. ड्राफ्ट में यह संभावना जताई गई है कि दक्षिण दिल्ली, द्वारका और पूर्वी दिल्ली जैसे प्रमुख इलाकों में अत्याधुनिक 'इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट' विकसित किए जाएँगे, जहाँ स्टार्टअप और टेक कंपनियों के लिए ऑफिस, अत्याधुनिक लैब और को-वर्किंग स्पेसेज जैसी बेहतरीन सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी.
AI और साइबर सिक्योरिटी पर विशेष जोर
बदलते तकनीकी दौर को देखते हुए प्रस्तावित पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर विशेष फोकस किया गया है. सरकार की योजना है कि 2031 तक प्रदेश के 5 से 6 लाख युवाओं को इन उन्नत क्षेत्रों में पेशेवर डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग दी जाए. इसके साथ ही, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने का एक सराहनीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है.
डिजिटल गवर्नेंस और साइबर मॉनिटरिंग सेंटर का प्रस्ताव
प्रशासनिक कार्यों और सरकारी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए 'माय दिल्ली' नाम से एक एकीकृत पोर्टल बनाने तथा सभी विभागों में ई-ऑफिस व डिजिटल वर्क फ्लो लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. ड्राफ्ट के मुताबिक, वर्ष 2027 तक 'दिल्ली स्टेट डेटा सेंटर' शुरू करने और चौबीसों घंटे काम करने वाला 'साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सेंटर' स्थापित करने की योजना है. इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन, प्रदूषण की कड़ी निगरानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी पूर्वानुमान लगाने और वित्तीय धोखाधड़ी का समय रहते पता लगाने की पुख्ता तैयारी भी की जा रही है.
फंड आवंटन और प्रोत्साहन
ड्राफ्ट आईटी पॉलिसी के तहत सरकार ने विभिन्न मदों में फंड का स्पष्ट प्रावधान किया है. इसके अंतर्गत पांच करोड़ रुपये सालाना जीसीसी फैसिलिटेशन व स्किल डेवलपमेंट के लिए और 10 करोड़ रुपये गवर्नेंस से जुड़े इनोवेशन के लिए खर्च करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, अलग-अलग मदों में इंसेंटिव के लिए भी पर्याप्त फंड का प्रावधान करने की बात पॉलिसी में शामिल की गई है. इस नीति के धरातल पर उतरने से दिल्ली में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और तकनीकी स्टार्टअप्स को एक नई उड़ान मिलेगी.
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