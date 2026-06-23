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फार्मसिस्ट की भर्ती के लिए बने नए नियम, एसोसिएशन ने की दिल्ली सरकार से लागू करने की मांग

नई दिल्ली: स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मासिस्ट का रोल बहुत अहम होता है, लेकिन अक्सर उनका रोल फ्रंट पर दिखाई नहीं देता है. इन फार्मासिस्ट के लिए अभी तक कोई सर्विस कैडर, प्रमोशन और ग्रेड पे की व्यवस्था नहीं थी. अब इनके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने कैडर और उसके हिसाब से उनके कामकाज को तय कर दिया है. भारत सरकार की ओर से फार्मासिस्ट के लिए इस पूरी व्यवस्था को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. अब पूरे देश में सभी राज्य सरकारों से फार्मेसी काउंसिल और फार्मासिस्ट द्वारा इस नए नोटिफिकेशन को लागू करने की मांग उठ रही है.

इसी तरह दिल्ली सरकार से भी दिल्ली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी पत्र लिखकर के नए नियमों को लागू करने की मांग की है. फार्मासिस्ट एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव दिनेश चौहान ने बताया कि अभी तक फार्मासिस्ट जिस पद पर ज्वाइन करते थे अपनी पूरी सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट भी उसी पद से होता था. यानी कि फार्मासिस्ट के पद पर ही नियुक्ति और फार्मासिस्ट के पद से ही उनका रिटायरमेंट हो जाता था. उनको उनकी उम्र के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से कोई प्रमोशन या उनके कामकाज को चेंज नहीं किया जाता था. लेकिन अब इस तरह की एक नई व्यवस्था बनाई गई है कि एक सीनियर फार्मासिस्ट अस्पताल में परचेसिंग स्टोर को मैनेज करने और पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी भूमिका निभाएगा. इस तरीके की व्यवस्था नए नोटिफिकेशन में की गई है.

फार्मासिस्ट एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव दिनेश चौहान (ETV Bharat)

ऐसे होगा प्रमोशन: दिनेश चौहान ने बताया कि फार्मासिस्ट की जो नई भर्ती होगी वह अब फार्मेसी ऑफिसर के पद पर होगी. सर्विस कैडर के हिसाब से इसका लेवल सात रखा जाएगा. इसके 5 साल बाद उसको सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बनाया जाएगा. उसका लेवल 8 होगा. फिर कुछ समय के बाद उसका प्रमोशन असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर के पद पर होगा और उसका कैडर लेवल नौ दिया जाएगा. इसके बाद के चीफ फार्मेसी ऑफिसर लेवल 10 और फिर जिला फार्मेसी ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर फार्मेसी लेवल 11 और ज्वाइंट डायरेक्टर फार्मेसी लेवल 12 की पोस्ट पर उसको प्रमोशन दिया जाएगा.