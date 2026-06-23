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फार्मसिस्ट की भर्ती के लिए बने नए नियम, एसोसिएशन ने की दिल्ली सरकार से लागू करने की मांग

बताया गया कि फार्मासिस्ट की जो नई भर्ती होगी वह अब फार्मेसी ऑफिसर के पद पर होगी. साथ ही आगे पदों पर प्रमोशन भी होगा.

फार्मसिस्ट की भर्ती के लिए नए नियमों को दिल्ली में लागू करने करने की मांग
फार्मसिस्ट की भर्ती के लिए नए नियमों को दिल्ली में लागू करने करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 23, 2026 at 4:29 PM IST

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नई दिल्ली: स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मासिस्ट का रोल बहुत अहम होता है, लेकिन अक्सर उनका रोल फ्रंट पर दिखाई नहीं देता है. इन फार्मासिस्ट के लिए अभी तक कोई सर्विस कैडर, प्रमोशन और ग्रेड पे की व्यवस्था नहीं थी. अब इनके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने कैडर और उसके हिसाब से उनके कामकाज को तय कर दिया है. भारत सरकार की ओर से फार्मासिस्ट के लिए इस पूरी व्यवस्था को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. अब पूरे देश में सभी राज्य सरकारों से फार्मेसी काउंसिल और फार्मासिस्ट द्वारा इस नए नोटिफिकेशन को लागू करने की मांग उठ रही है.

इसी तरह दिल्ली सरकार से भी दिल्ली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी पत्र लिखकर के नए नियमों को लागू करने की मांग की है. फार्मासिस्ट एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव दिनेश चौहान ने बताया कि अभी तक फार्मासिस्ट जिस पद पर ज्वाइन करते थे अपनी पूरी सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट भी उसी पद से होता था. यानी कि फार्मासिस्ट के पद पर ही नियुक्ति और फार्मासिस्ट के पद से ही उनका रिटायरमेंट हो जाता था. उनको उनकी उम्र के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से कोई प्रमोशन या उनके कामकाज को चेंज नहीं किया जाता था. लेकिन अब इस तरह की एक नई व्यवस्था बनाई गई है कि एक सीनियर फार्मासिस्ट अस्पताल में परचेसिंग स्टोर को मैनेज करने और पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी भूमिका निभाएगा. इस तरीके की व्यवस्था नए नोटिफिकेशन में की गई है.

फार्मासिस्ट एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव दिनेश चौहान (ETV Bharat)

ऐसे होगा प्रमोशन: दिनेश चौहान ने बताया कि फार्मासिस्ट की जो नई भर्ती होगी वह अब फार्मेसी ऑफिसर के पद पर होगी. सर्विस कैडर के हिसाब से इसका लेवल सात रखा जाएगा. इसके 5 साल बाद उसको सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बनाया जाएगा. उसका लेवल 8 होगा. फिर कुछ समय के बाद उसका प्रमोशन असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर के पद पर होगा और उसका कैडर लेवल नौ दिया जाएगा. इसके बाद के चीफ फार्मेसी ऑफिसर लेवल 10 और फिर जिला फार्मेसी ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर फार्मेसी लेवल 11 और ज्वाइंट डायरेक्टर फार्मेसी लेवल 12 की पोस्ट पर उसको प्रमोशन दिया जाएगा.

पद के अनुसार काम: पद नाम के हिसाब से ही इनके कामों का बंटवारा भी किया गया है. दिनेश चौहान ने बताया कि फार्मासिस्ट का काम मरीज को दवाई देने से पहले मरीज से उसके नाम और उसकी उम्र की जानकारी लेना होता है. उसके बाद फिर उसकी लिखी गई दवाई को एनालाइज करना और फिर उसके वजन के हिसाब से दवाई की डोज तय करने का होता है. लेकिन, दिल्ली में वर्कलोड की वजह से फार्मासिस्ट पेशेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पता है. साथ ही दवाई को एनालाइज करने का भी ज्यादा समय नहीं मिल पाता है. डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाई को ही देकर के जल्दी-जल्दी मरीजों को निपटाना पड़ता है.

मरीजों को होगा फायदा: दिनेश चौहान ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में नए नियमों को लागू करने से मरीजों को बड़ा फायदा होगा. दरअसल, अभी तक बिना अनुभव वाले और अनुभव वाले सभी फार्मासिस्टों से मरीजों को दवाई दिलाने का ही काम लिया जाता है. चाहे वह बॉय डिस्पेंसरी वाले फार्मासिस्ट हो या अस्पताल वाले फार्मेसिस्ट. लेकिन अब नए नियमों में जिस तरीके से अनुभवी और बिना अनुभव वाले फार्मासिस्ट के काम को डिफाइन किया गया है. उस तरीके से अब अस्पतालों में फार्मासिस्ट द्वारा मरीज को दवाई समझाने के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे. दवाई देने के काउंटर अलग पहले से बने हुए हैं. इस तरीके से मरीज तसल्ली से उस काउंटर पर जाकर के दवाई को समझ सकेगा, ताकि उसकी दवाई लेने में कोई गलती ना हो. कोई भूल न हो.

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फार्मासिस्ट भर्ती के नए नियम
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