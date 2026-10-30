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सीमापुरी इमारत हादसा: दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, दोषियों पर होगी कार्रवाई

सीमापुरी इमारत हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके में चार लोगों की मौत का कारण बनी इमारत गिरने की घटना को लेकर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. इसमें कहा गया कि हादसे के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी और अगर किसी व्यक्ति या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. मामले की जांच उत्तर-पूर्वी जिले के जिला मजिस्ट्रेट करेंगे. उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हादसे में अनमोल जिंदगियां गई हैं. सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना है. साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.

7 अक्टूबर को ढही थी चार से पांच मंजिला इमारत