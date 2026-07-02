ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार का सख्त आदेश: सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक बनानी होगी 'स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी'

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ( ETV Bharat )