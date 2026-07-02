दिल्ली सरकार का सख्त आदेश: सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक बनानी होगी 'स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी'
नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी: शिक्षा मंत्री आशीष सूद
Published : July 2, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आगामी 15 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से 'स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति' (SLFRC) का गठन करना होगा. यह निर्णय दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 के लागू होने के बाद लिया गया है. इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में विद्यालयी शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह एवं न्यायसंगत बनाना है.
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा समाज सेवा का माध्यम है, व्यापार का नहीं. अभिभावकों पर मनमाने शुल्क वृद्धि या छिपे हुए शुल्कों के माध्यम से अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी. नया कानून यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों द्वारा लिया गया प्रत्येक रुपया पूरी तरह पारदर्शी, उचित और जवाबदेह हो. पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समिति में शामिल किए जाने वाले पांच अभिभावक प्रतिनिधियों और तीन शिक्षक प्रतिनिधियों का चयन सार्वजनिक एवं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा. विद्यालयों को लॉटरी आयोजित करने से कम-से-कम सात दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी तथा पूरी प्रक्रिया की निगरानी सरकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक करेंगे.
निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी रोक— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) July 2, 2026
Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 के तहत दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट Unaided स्कूलों में School Level Fee Regulation Committee (SLFRC) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
माननीय मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/STgZcDFvNk
इन नियमों का विद्यालयों को करना होगा पालन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय प्रबंधन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने, उसमें हस्तक्षेप करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अंतर्गत आर्थिक दंड, विद्यालय की मान्यता निलंबित या रद्द करना तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय के प्रबंधन का सरकारी अधिग्रहण भी शामिल है.
विद्यालय प्रबंधन को 31 जुलाई, 2026 तक आगामी तीन वर्षों के शुल्क प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे. इन प्रस्तावों के साथ पिछले तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड वित्तीय विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा. बिना ऑडिट अथवा स्वयं प्रमाणित दस्तावेज़ों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा. दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया अंतरिम आदेशों के अनुपालन में सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि नई शुल्क संरचना के विधिवत परीक्षण एवं अनुमोदन तक वे केवल शैक्षणिक सत्र 2025–26 के अनुरूप ही शुल्क वसूलेंगे.
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस अंतरिम अवधि में यदि किसी विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, तो वह न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा तथा आवश्यकतानुसार अभिभावकों को वापस किया जाएगा या समायोजित किया जाएगा. शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय निदेशकों एवं जिला अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं.
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