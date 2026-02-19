ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार का एक सालः जानिए...स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को क्या मिलीं सुविधाएं और क्या काम रहे अधूरे

''हमारा प्रयास है कि 11 अधूरे अस्पताल हमें AAP की सरकार देकर गई थी, उनका काम शुरू किया जायगा''.-स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह

दिल्ली सरकार का एक सालः
दिल्ली सरकार का एक सालः (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 2:52 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शुक्रवार को अपना एक साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. चुनाव के समय में भाजपा ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को चुनावी मुद्दा बनाते हुए इसको फेल बताया था. साथ ही अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के लोगों को केजरीवाल सरकार से बेहतर और सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया था.

उस वादे पर दिल्ली सरकार कितनी खरी उतरी और उस वादे को पूरा करने में अभी क्या-क्या कमियां रह गई हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ और वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. अंशुमान कुमार का कहना है कि पिछले साल जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई तो सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने सबसे पहले दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना को लागू किया. इसके तहत दिल्ली के जरूरतमंद लोगों को पांच लाख रुपये तक का इलाज दिल्ली सरकार की ओर से और पांच लाख का इलाज केंद्र सरकार की ओर से देने का ऐलान किया गया.

डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली सरकार (ETV Bharat)

रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को दिल्ली में धरातल पर उतारने में पूरा जोर लगा दिया. इससे यह योजना दिल्ली में धरातल पर उतरी और 40 हजार से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ भी मिला. लेकिन, कई अस्पताल अब भी इस योजना के तहत लोगों को कैशलैस इलाज देने में आनाकानी करते हैं. दूसरा काम दिल्ली सरकार ने आप सरकार के चल रहे मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करके उनमें से कुछ जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिए हैं. इसके अलावा किराए पर चल रहे मोहल्ला क्लिनिकों को बंद भी कर दिया है. पूरे एक साल में दिल्ली की भाजपा सरकार हेल्थ के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं कर पाई है, जिससे जनता को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज में सहूलियत मिली हो.

आयुष्मान योजना को हेल्थ में बड़ी उपलब्धि मानती है सरकार: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आयुष्मान योजना में अभी तक हमारी सरकार ने करीब 35 करोड़ रूपये का पेमेंट अस्पतालों को कर दिया है. बता दें कि 10 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इस योजना को दिल्ली में लागू करने का शुभारंभ किया था. उसके बाद दिल्ली में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हुए जिसमें बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई.

दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखते हुए उन्हें 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर इस योजना के तहत देने का प्रावधान किया था. दिल्ली में अब तक इस स्कीम के तहत छह लाख से ज्यादा लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बना है. साथ ही 15 हजार से ज्यादा मरीजों को एडमिट कर इलाज की सुविधा दी गई है. वहीं, 180 से ज्यादा अस्पताल इस स्कीम के तहत इलाज करने को तैयार हुए हैं. जबकि सभी बड़े और नामी प्राइवेट अस्पताल अभी भी इस स्कीम से दूरी बनाए हुए हैं.

पिछली सरकार के 11 अधूरे अस्पतालों का नहीं शुरू हुआ काम: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के समय शुरू किए गए सात आईसीयू अस्पताल और चार अन्य अस्पतालों के निर्माण पर कई करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी तीन से चार साल में वह अस्पताल पूरे नहीं हो सके थे. इन अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद फंड की कमी हो गई, जिसके बाद से ये अस्पताल अभी तक अधूरे पड़ने हैं. लेकिन, इनमें सात अस्पतालों को प्रमुख रुप से कोरोना संकट के समय आईसीयू अस्पताल के रूप में बनाया जाना था.

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार इन अस्पतालों का काम शुरू कराने की बात कही जाती रही है. मुख्यमंत्री भी मंच से इन अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा कर चुकी हैं, लेकिन, अभी तक इनका काम शुरू नहीं हो सका है. इसके अलावा लोकनायक अस्पताल में बन रहे 22 मंजिला एडवांस ब्लॉक का निर्माण कार्य भी करीब एक साल से ज्यादा समय से बंद पड़ा है. वह अपने अंतिम चरण में था लेकिन उसमें भ्रष्टाचार की जांच शुरू होने के बाद से उसका काम भी ठप पड़ा है. इसके बनने से लोकनायक अस्पताल की क्षमता बढ़कर 3500 बेड की हो जाएगीय. यह एडवांस ब्लॉक 1500 बेड का होगा.

मार्च तक 1139 आरोग्य मंदिर के लक्ष्य से बहुत दूर है सरकार: बता दें कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने मई तक 968 जगहों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने के लिए चिन्हित किया था. अभी तक सरकार 200 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करके 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ही खोल सकी है. इनमें से अधिकतर आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिकों की जगह पर ही खोले गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पीएम जय योजना के फंड से दिल्ली सरकार को मार्च 2026 तक कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने हैं.

2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र में इन कामों को शुरू करने की सरकार की है प्लानिंग: स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस साल हमारा प्रयास है कि जो 11 अधूरे अस्पताल हमें आम आदमी पार्टी की सरकार देकर गई थी उनका काम शुरू करने के लिए हमने ट्रांजैक्शन ऑफिसर रखे हुए हैं. ट्रांजैक्शन ऑफिसरों ने सभी प्रोजेक्ट को देखकर के अपनी रिपोर्ट को तैयार किया है. अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर जिस तरह से उन्होंने सुझाव दिए होंगे उसके अनुसार हम काम शुरू करेंगे. ग्रेप-4 हटाने के बाद इन 11 अस्पतालों का काम शुरू करने की हमारी तैयारी है. स्वास्थ्य मंत्री ने अभी बताया कि लोकनायक अस्पताल में जो 22 मंजिला ब्लॉक का निर्माण रुका हुआ है, उसके लिए भी हमने ट्रांजैक्शन ऑफिसर को रख करके जानकारी मांगी है.

हेल्थ सेक्टर में सरकार द्वारा अपने एक साल के कार्यकाल में किए गए कार्य

  • दिल्ली में निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 अस्पतालों में से अधूरे 13 अस्पतालों को पूरा करने के लिए 1000 करोड रुपए का बजट में प्रावधान था.
  • अस्पतालों में सरकार ने 1200 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर और 110 फार्मासिस्ट की करी नियुक्ति
  • दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद छह जुलाई को सरकारी अस्पतालों में नियुक्त किए गए 1400 नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए.
  • इसके साथ ही सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करके खोले गए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी 110 फार्मासिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया नवंबर माह में पूरी की है.
  • दिल्ली में एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में पारदर्शिता, लाने के लिए सीएम ने चार मई को मेडलीपीआर सुविधा का शुभारंभ किया.
  • दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लोगों को दांतों संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए डेंटल वैन की व्यवस्था शुरू की गई.
  • सेंट्रलाइज्ड हेल्थकेयर कंट्रोल रूम की स्थापना, अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन एक क्लिक पर उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार काम कर रही है.
  • दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए 29 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 28 अस्पतालों के एमडी और एमएस को बदला.
  • दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 150 नई डायलिसिस मशीनें पीपीपी मॉडल पर लगाई गई हैं, जिससे डायलिसिस मशीनों की क्षमता बढ़कर 300 हो गई है.
  • आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए सरकार ने अप्रैल माह में 11 नई कैट्स एंबुलेंस को जोड़ने के साथ दिल्ली में कुल 277 कैट्स एम्बुलेंस जनता की सेवा के लिए उपलब्ध कराई.
  • टीबी की आधुनिक जांच के लिए 40 ट्रूनैट मशीनें, 10 पैथोडिटेक्ट मशीनें, 27 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इस साल लगाई गईं.
  • सरकार ने इस साल ऑनलाइन अंगदान पोर्टल के साथ ही चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर) की भी शुरुआत की.

संपादक की पसंद

