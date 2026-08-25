H1N1, डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई अंतर-विभागीय बैठक
दिल्ली में मौसमी बीमारियों पर सरकार का कड़ा पहरा, अस्पतालों को दिए सख्त निर्देश.
Published : August 25, 2026 at 10:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मानसून और बदलते मौसम के कारण इन्फ्लुएंजा (H1N1), डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क मोड पर आ गया है. इसी सिलसिले में जमीनी स्तर पर चिकित्सा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने एक आपातकालीन अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट के अधिकारी भी शामिल हुए.
स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने राजधानी दिल्ली में बीमारियों की स्थिति, सर्विलांस, अस्पतालों की तैयारियों, दवाइयों, टेस्टिंग सुविधाओं की उपलब्धता और जागरूकता एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की बारीकी से समीक्षा की. मंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि तैयारियों और जागरूकता से जुड़े उपाय सिर्फ रिपोर्ट और आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहें, बल्कि उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर भी दिखाई देनी चाहिए.
आज दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य व्यवस्था एवं मौसमी बीमारियों की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इन्फ्लुएंजा, H1N1, डेंगू और मलेरिया की स्थिति के साथ-साथ अस्पतालों की तैयारियों, दवाइयों की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और निगरानी व्यवस्था की विस्तार से… pic.twitter.com/0JH46VbmHj— Pankaj Kumar Singh (@drpankajbjp) August 25, 2026
जेपी नड्डा भी कर चुके हैं दिल्ली को लेकर बैठक
स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा के साथ हुई बैठक के दौरान मौसमी इन्फ्लुएंजा, अन्य जन-स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिला. राजधानी दिल्ली में अब तक H1N1 के 2308 मामले सामने आए हैं, जबकि वर्ष 2026 में इन्फ्लुएंजा, A+B के अब तक लगभग 3000 मामले सामने आए हैं. दिल्ली में वर्तमान में H1N1 इन्फ्लुएंजा का प्रमुख सबटाइप है, जबकि पिछले वर्ष H3N2 प्रमुख सबटाइप था.
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि राजधानी दिल्ली की घनी आबादी और अत्यधिक कनेक्टेड शहरी वातावरण सांस से संबंधित संक्रमणों के प्रसार में योगदान कर सकता है. ऐसे में समय पर जागरूकता और बीमारी से बचाव के उपाय बेहद महत्वपूर्ण हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्थलों और अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में IEC और जागरूकता गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने परिवहन विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट और डीएमआरसी को भी समेत सभी संबंधित एजेंसियों के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाने पर भी विशेष जोर दिया.
इस साल अब तक डेंगू के 570 और मलेरिया के 215 मामले
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य एडवाइजरी को पूरी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है. इसे सभी अस्पतालों और संबंधित विभागों के साथ साझा किया गया है, ताकि जरूरी अनुपालन और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. इस अहम बैठक में दिल्ली में डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई. वर्ष 2026 में अब तक दिल्ली में डेंगू के 570 और मलेरिया के 215 मामले सामने आए हैं. चालू वर्ष में डेंगू और मलेरिया से किसी भी मरीज की अबतक मौत नहीं हुई है.
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एमसीडी और दिल्ली कैंटोनमेंट को एंटी-लार्वा गतिविधियों, स्प्रेइंग और फॉगिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए. विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास इन गतिविधियों को और ज्यादा तेज करने के साथ मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को प्रभावी ढंग से खत्म करने पर विशेष बल दिया.
स्वास्थ्य मंत्री ने मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट
स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में शामिल सभी एजेंसियों से उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे जन-जागरूकता शिविरों और IEC गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ स्वास्थ्य विभाग को एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा. स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली के नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है.
स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह तैयार: डॉ पंकज कुमार सिंह
स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, ''मैं राजधानी दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है और हम स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं. साथ ही सभी संबंधित एजेंसियों को जागरूकता अभियान चलाने के साथ बचाव के उपायों को समयबद्ध तरीके से तेज करने के निर्देश दिए हैं. सभी काम का असर जमीनी स्तर पर साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए और यह केवल रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. हमारी प्राथमिकता मामलों की जल्द पहचान, समय पर उपचार, प्रभावी रोकथाम और दिल्ली की जनता को जागरूक एवं सुरक्षित रखना है.''
स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील की कि वे श्वसन संबंधी सावधानियों और स्वच्छता के उपायों का कड़ाई पालन करें, अस्वस्थ होने पर बेवजह दूसरों के संपर्क से बचें और बीमारी के लक्षण बने रहने या फिर गंभीर होने की स्थिति में तुरंत समय पर डॉक्टरों से सलाह और इलाज करवाएं.
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