दिल्ली के 17 लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को होली और दीपावली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, कैबिनेट का फैसला
दिल्ली सरकार ने होली और दीपावली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.
Published : February 3, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 7:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी के लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राशनकार्ड धारकों को साल में दो बार होली और दीपावली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. सरकार का यह कदम विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.
242 करोड़ का बजट आवंटित
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि, "दिल्ली के परिवारो को बधाई, एक वादा आज पूरा कर रहे हैं. होली और दीपावली में मुफ्त सिलिंडर देने के लिए 242 करोड़ का फण्ड कैबिनेट में पास किया है. इस वित्तीय वर्ष में होली से पहले राशन कार्ड होल्डर्स को सिलिंडर का पैसा यानि 853 रूपये उनके एकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. पाइपलाइन इस्तेमाल करने वालो को भी 853 रूपये दिए जाएंगे.
संकल्प पत्र में दिल्ली से किया एक और वादा हम पूरा कर रहे हैं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 3, 2026
सभी राशनकार्ड धारकों को होली और दिवाली पर निशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
शुरुआत इस वर्ष होली के त्योहार से हो रही है। DBT से सभी लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। pic.twitter.com/SFgg0sKpzQ
कैबिनेट ने इस कल्याणकारी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 242 करोड़ के प्रारंभिक बजट को मंजूरी दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के समय गरीब परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है. अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से दिल्ली के लगभग 17 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
सीधे खाते में आएगी रकम (DBT प्रणाली)
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत सिलेंडरों का भौतिक वितरण नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सिलेंडर की पूरी कीमत (लगभग 853) सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी.
मुफ्त गैस सिलिंडर के लिए पात्रता और शर्तें
- लाभार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- परिवार के पास वैध EWS या प्राथमिकता श्रेणी का राशनकार्ड होना अनिवार्य है.
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि सब्सिडी सुचारू रूप से मिल सके.
