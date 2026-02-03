ETV Bharat / state

दिल्ली के 17 लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को होली और दीपावली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, कैबिनेट का फैसला

दिल्ली सरकार ने होली और दीपावली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Social Media)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 6:24 PM IST

|

Updated : February 3, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी के लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राशनकार्ड धारकों को साल में दो बार होली और दीपावली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. सरकार का यह कदम विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.

242 करोड़ का बजट आवंटित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि, "दिल्ली के परिवारो को बधाई, एक वादा आज पूरा कर रहे हैं. होली और दीपावली में मुफ्त सिलिंडर देने के लिए 242 करोड़ का फण्ड कैबिनेट में पास किया है. इस वित्तीय वर्ष में होली से पहले राशन कार्ड होल्डर्स को सिलिंडर का पैसा यानि 853 रूपये उनके एकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. पाइपलाइन इस्तेमाल करने वालो को भी 853 रूपये दिए जाएंगे.

कैबिनेट ने इस कल्याणकारी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 242 करोड़ के प्रारंभिक बजट को मंजूरी दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के समय गरीब परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है. अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से दिल्ली के लगभग 17 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

सीधे खाते में आएगी रकम (DBT प्रणाली)

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत सिलेंडरों का भौतिक वितरण नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सिलेंडर की पूरी कीमत (लगभग 853) सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी.

मुफ्त गैस सिलिंडर के लिए पात्रता और शर्तें

  • लाभार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • परिवार के पास वैध EWS या प्राथमिकता श्रेणी का राशनकार्ड होना अनिवार्य है.
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि सब्सिडी सुचारू रूप से मिल सके.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : February 3, 2026 at 7:01 PM IST

TAGGED:

FREE LPG GAS ON HOLI AND DIWALI
DELHI CABINET APPROVED FREE LPG
DELHI CM REKHA GUPTA
दिल्लावालों को मुफ्त एलपीजी गैस
FREE LPG GAS CYLINDERS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.