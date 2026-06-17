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राजनीति में पारदर्शिता लाने वाले विधेयकों पर जेपीसी की दिल्ली में बैठक, दिल्ली सरकार ने दिए अहम सुझाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जेल से शासन चलाने जैसी स्थितियों को रोकने के उद्देश्य से लाए गए तीन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) देशभर में विभिन्न राज्यों और संस्थाओं से राय ले रही है. इसी कड़ी में बुधवार को नई दिल्ली सचिवालय में जेपीसी की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने समिति के कामकाज और दिल्ली सरकार के साथ हुई बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समिति का उद्देश्य सभी पक्षों की राय सुनना और व्यापक चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करना है. लोकतंत्र में हर आवाज जरूरी है और समिति यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले.

2025 में हुआ था जेपीसी का गठन: जेपीसी अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए थे. इन विधेयकों का उद्देश्य राजनीति को अपराधमुक्त बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना है. इन विधेयकों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की राय जानने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 12 नवंबर, 2025 को संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया. समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं. इसके बाद 4 दिसंबर, 2025 को समिति की पहली बैठक हुई और तब से लगातार विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के साथ चर्चा की जा रही है.

अपराजिता सारंगी, अध्यक्ष, जेपीसी (ETV Bharat)

नौ राज्यों और कई संस्थाओं से की गई बातचीत: उन्होंने बताया कि समिति अब तक राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर चुकी है. इसके अलावा गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों को भी विस्तार से सुना गया है. समिति ने देशभर की लगभग 30 संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के सुझाव भी लिए हैं. समिति का मकसद केवल विधेयकों का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि इनका आम जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

क्या हैं तीनों विधेयक: जेपीसी जिन तीन विधेयकों पर विचार कर रही है, उनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं. अपराजिता सारंगी ने बताया कि इन विधेयकों का सबसे जरूरी प्रावधान यह है कि अगर प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या केंद्र और राज्य स्तर के कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उसे 31वें दिन अपने पद से हटना होगा. उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की स्थिति में शासन व्यवस्था प्रभावित न हो और जनता का विश्वास बना रहे.

दिल्ली सरकार के साथ हुई सकारात्मक चर्चा: जेपीसी अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को समिति ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों ने विधेयकों पर अपने विचार रखे. दिल्ली सरकार ने विधेयकों की मूल भावना और केंद्र सरकार की मंशा का समर्थन किया है. हालांकि सरकार ने कुछ बिंदुओं पर संशोधन और सुधार के सुझाव भी दिए हैं. बताया कि दिल्ली सरकार ने लिखित रूप में अपने सुझाव समिति को सौंपे. सरकार ने विधेयकों के सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ उन बिंदुओं की भी जानकारी दी जिनमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गई. दिल्ली सरकार ने बेहद गंभीरता और गहन अध्ययन के बाद अपनी राय रखी है, जिसकी समिति सराहना करती है.