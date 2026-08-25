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प्रशासनिक डेटा को AI-Ready बनाने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, योजना विभाग और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच MoU

दिल्ली सरकार योजना विभाग और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच एमओयू साइन ( दिल्ली सीएम एक्स हैंडल )