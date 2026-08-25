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प्रशासनिक डेटा को AI-Ready बनाने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, योजना विभाग और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच MoU

ई-गवर्नेंस की दिशा में दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, सरकारी कामकाज को AI-Ready बनाने के लिए MoU साइन

दिल्ली सरकार योजना विभाग और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच एमओयू साइन
दिल्ली सरकार योजना विभाग और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच एमओयू साइन (दिल्ली सीएम एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2026 at 6:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक डेटा को अधिक व्यवस्थित, भरोसेमंद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के योग्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को ‘हार्मोनाइजेशन एंड इंटरलिंकिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर एआई-रेडी गवर्नेंस’ विषय पर एक उच्चस्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इस दौरान दिल्ली सरकार के योजना विभाग और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच प्रशासनिक डेटा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.

इस वर्कशॉप में दिल्ली सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से डेटा के बेहतर इस्तेमाल के जरिए दिल्ली में तथ्यों के आधार पर नीतिगत फैसले लेने, नागरिकों की जरूरतों के मुताबिक प्रोएक्टिव ढंग से सेवाएं उपलब्ध कराने और सरकारी व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई. मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि नागरिकों के लिए सरकार एक है, इसलिए विभिन्न विभागों के डेटा सिस्टम भी आपस में पूरी तरह इंटरकनेक्टेड होने चाहिए.

‘डेटा धारा’ टूलकिट और विजन पेपर लॉन्च

वर्कशॉप के दौरान एकस्टेप फाउंडेशन की ओर से ‘डेटा धारा फॉर एन एआई-रेडी दिल्ली’ पर एक विशेष प्रस्तुति दी गई और ‘डेटा धारा’ विजन पेपर लॉन्च किया गया. 'डेटा हार्नेस्ड फॉर एआई-रेडी एडवांसमेंट्स' (DHARA) एक ओपन-सोर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित कार्यपद्धति है. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों के बिखरे हुए डेटा को एआई के उपयोग के अनुकूल तैयार करना है. यह टूलकिट पूरी तरह से ओपन, प्लगेबल और इंटरऑपरेबल है, जिसे क्लाउड के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर ऑन-प्रिमाइसेस भी तैनात किया जा सकता है.

विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण यूज केसेज पर मंथन

तकनीकी सत्र के दौरान डेटा के प्रभावी इस्तेमाल से नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के कई उदाहरण साझा किए गए. इनमें सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से जोड़ना, नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में सेवाएं देने के लिए वॉइस एआई का इस्तेमाल, तथा मातृ वंदना और दिल्ली लखपति बिटिया योजना की डिलीवरी को अधिक पारदर्शी बनाना शामिल रहा. इसके अलावा पात्र लाभार्थियों की सही पहचान करने, एनरोलमेंट की कमियों को दूर करने और निर्माण श्रमिकों (कंस्ट्रक्शन वर्कर्स) को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने पर भी जोर दिया गया.

डेटा का सही इस्तेमाल और जवाबदेही है प्राथमिकता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल तकनीक से जुड़ी पहल नहीं है, बल्कि यह सरकार के काम करने के तरीके को बदलने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों के पास विद्यार्थियों, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ा विशाल डेटा है, जिसे अब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव गवर्नेंस की ओर ले जाने की आवश्यकता है. हालांकि, डेटा के इस व्यापक इस्तेमाल के साथ-साथ नागरिकों की प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और पारदर्शिता का ध्यान रखना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि हर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और जवाबदेह बनी रहे.

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