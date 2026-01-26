ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को बड़ी सौगात, 327 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिली

सीएम ने झुग्गी प्रतिनिधियों के साथ लंच कर उनके हाथों से कराया विकास कार्य का शुभारंभ, 144 करोड़ के कार्य हुए अवार्ड.

सीएम रेखा ने झुग्गियों की तस्वीर बदलने का वादा किया
सीएम रेखा ने झुग्गियों की तस्वीर बदलने का वादा किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 26, 2026 at 10:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को बुलाया. इस अवसर पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में होने वाले बुनियादी विकास कार्यों की शुरुआत करवाई.

इन बस्तियों के लिए करीब 327 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 144 करोड़ रुपये के कार्य अवार्ड भी कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर लंच किया और कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है.

CM रेखा ने की मुलाकात
CM रेखा ने की मुलाकात (ETV BHARAT)

उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक की तरह देखा और उनके मन में डर बनाए रखा, जबकि मौजूदा सरकार उन्हें सम्मान और बेहतर सुविधाएं देना चाहती है. इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के सीईओ रूपेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.

झुग्गी-झोपड़ियों के लिए सीएम रेखा का ऐलान
झुग्गी-झोपड़ियों के लिए सीएम रेखा का ऐलान (ETV BHARAT)
झुग्गियों के विकास के लिए सरकार ने रखा है 700 करोड़ का बजटविशेष बात यह रही कि इस समारोह में झुग्गी बस्तियों की अनेक महिला प्रतिनिधि भी शामिल हुईं. जिन योजनाओं को आज मंजूरी दी गई, उनमें जनसुविधा कॉम्प्लेक्स व झुग्गी-बस्तियों की गलियों के लिए पक्की सड़कों (सीसी पेवमेंट) का काम भी शामिल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले श्रमिक भाई-बहनों का महत्वपूर्ण योगदान है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का समर्पित बजट आवंटित किया है, जिसके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों को तीव्र गति दी जा रही है.

झुग्गीवासियों को अमानवीय परिस्थितियों से निकालना सरकार का लक्ष्य: सीएम रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने सुनियोजित ढंग से झुग्गी क्षेत्रों में नालियों, सड़कों, शौचालयों, पार्कों और बस्ती विकास केंद्रों जैसे आवश्यक कार्यों को सुनिश्चित करने की विस्तृत योजना बनाई है ताकि झुग्गीवासियों को अमानवीय परिस्थितियों से बाहर निकाला जा सके. उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में लेते हुए तेजी से क्रियान्वित किया है. आज अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है. उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री आवास में झुग्गीवासियों के साथ भोजन कर और उन्हीं के हाथों से इन परियोजनाओं की शुरुआत कराना सरकार के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक रहा.

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि झुग्गी बस्तियों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं. झुग्गीवासियों के लिए पहले कभी अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य व पोषण जैसी समर्पित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, जो अब दिल्ली सरकार की ओर से सुनिश्चित की जा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में अब भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर चलने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है.

476 कार्यों के लिए 225 करोड़ की प्रशासनिक अनुमति मिली
जन सुविधा परिसरों के अंतर्गत कुल 476 कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इनमें से 214 कार्यों के लिए 81 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं. इसी तरह सीसी (सीमेंट कंक्रीट) कार्यों के तहत 254 कार्यों के लिए 102 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 172 कार्यों के लिए 63 करोड़ रुपये के कार्य आवंटित किए गए हैं.

ये भी पढ़ें-गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली छत्रसाल स्टेडियम में छात्रों ने प्रस्तुति से बांधा समां, CM रेखा गुप्ता हुईं गदगद

TAGGED:

CM REKHA GUPTA
JHUGGI JHOPRI IN DELHI
DEVELOPMENT OF JJ COLONY DELHI
JHUGGI JHOPRI IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.