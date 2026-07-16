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दिल्ली सरकार का स्टार्टअप पॉलिसी पर बड़ा ऐलान: 500 करोड़ रुपये होंगे निवेश, DU में खुलेगी अटल कैंटीन

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्टार्टअप का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए बेहतर अवसर मिल सकें.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अटल कैंटीन की शुरुआत होगी, जहां विद्यार्थियों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के डायमंड जुबली वर्ष समारोह के उद्घाटन अवसर पर आयोजित 'कर्टेन रेजर' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहीं. कार्यक्रम की अध्यक्षता डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की.

स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की नई स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं के नवाचार को बढ़ावा देना और उन्हें रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है. उन्होंने बताया कि सरकार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 500 करोड़ रुपये निवेश करेगी, जिससे नए उद्यमों को वित्तीय और संस्थागत सहयोग मिल सके. उन्होंने कहा कि शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच मजबूत तालमेल बनाकर दिल्ली को देश का अग्रणी स्टार्टअप हब बनाया जाएगा.

डीयू में खुलेगी अटल कैंटीन, 5 रुपये में मिलेगा भोजन

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि 16 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अटल कैंटीन शुरू की जाएगी. यहां छात्रों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और भरपेट भोजन मिलेगा. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय आने-जाने वाले छात्रों की सुविधा के लिए 'यू स्पेशल' बसों के रूट बढ़ाकर 50 किए जाएंगे. साथ ही बाहर से पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए दिल्ली सरकार बेहतर हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने की दिशा में भी काम करेगी. रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली शिक्षा का ऐसा केंद्र बने, जहां देशभर के विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलें और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों या देशों की ओर न जाना पड़े.