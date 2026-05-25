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सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को एक बड़ी उपलब्धि, लोकनायक और मालवीय अस्पताल को एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन मिला

नई दिल्ली: दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत राजधानी के दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (एनक्यूएएस) ढांचे के अंतर्गत प्रतिष्ठित गुणवत्ता प्रमाणित मान्यता प्रदान की गई है. लोकनायक अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में 95.89 फीसदी का प्रभावशाली स्कोर हासिल किया, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने 96.72% अंक लाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया.

यह सर्टिफ़िकेशन स्वास्थ्य सेवा के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई गई उत्कृष्टता के आधार पर दिया गया है, जिनमें ओपीडी सेवाएं, आईसीयू सुविधाएं, ब्लड बैंक, लेबर रूम, रेडियोलॉजी, लैबोरेटरी, आपातकालीन देखभाल, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं और कई अन्य क्लिनिकल और सहायक विभाग शामिल हैं. यह उपलब्धि दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह नागरिकों को बेहतर, आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर सरकार के निरंतर फोकस को दर्शाती है.

स्वास्थ्य सेवा के कई क्षेत्रों में दिखाई गई उत्कृष्टता के आधार पर मिला सर्टिफिकेशन

इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के विपरीत हम खोखले वादों के बजाय काम करने में विश्वास रखते हैं. वर्षों तक दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली दूरदर्शिता, जवाबदेही और सार्थक सुधारों की कमी के कारण दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा. कायाकल्प पहल के तहत सभी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सफाई और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है.