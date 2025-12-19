दिल्ली सरकार के इस बड़े अस्पताल में आवारा कुत्तों को खिलाया खाना तो होगी कार्रवाई, जारी हुआ आदेश
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अस्पताल ने जारी किया कार्रवाई करने का आदेश.
Published : December 19, 2025 at 3:34 PM IST
नई दिल्ली: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल ने भी अस्पताल परिसर के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है.
दरअसल अस्पताल प्रशासन की ओर से आदेश जारी करके यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अस्पताल परिसर के अंदर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है. जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.
यह आदेश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बीएल चौधरी की अनुमति से जारी किया गया है. इस आदेश को लोकनायक अस्पताल के एडीशनल सुपरिटेंडेंट डॉ. जेके बसु ने जारी किया है. आदेश में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो रिट (सिविल) 2025 के माध्यम से संज्ञान लिया गया था. इसमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा जो भी डॉग लवर हैं वह अपने घर में या अपने निजी जगह में ही आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं.
बता दें कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें सुनवाई भी हुई है. वहीं, आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था. बता दें कि बीजेपी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल लगातार दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर लोक अभियान चला रहे हैं. इसके तहत वह आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए स्टेरलाइजेशन को पारदर्शी तरीके सुनिश्चित करने और कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की मांग कर रहे हैं.
बता दें कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से हर साल कई लोगों की मौत होती है. बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग कुत्ते द्वारा काटने के कारण रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं. इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में दिशा निर्देश जारी किए थे. हालांकि, डॉग लवर उन दिशा निर्देश का अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं.
