दिल्ली स्थापना दिवस पर नहीं जारी हुआ सरकार का LOGO, जानिए सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
दिल्ली सरकार का लोगो आज दिल्ली दिवस पर जारी होने वाला था, उसे फिलहाल टाल दिया गया है. जानिए क्या है कारण
Published : November 1, 2025 at 10:00 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 10:45 PM IST
नई दिल्ली: बीजेपी शासित दिल्ली सरकार आज स्थापना दिवस पर पहला आधिकारिक LOGO जारी करने वाली थी. इसका ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वंय किया था, लेकिन शनिवार को लालकिले पर आयोजित समारोह के दौरान सरकार का आधिकारिक LOGO जारी नहीं हुआ. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में चुनाव के चलते दिल्ली के चार मंत्री वहां गए हुए हैं. दिल्ली में सिर्फ तीन मंत्री हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का पहला LOGO तैयार हुआ है. इसे सभी मंत्रियों की उपस्थिति में जारी किया जाएगा. बिहार में मतदान खत्म होने के बाद जब सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, तब दिल्ली सरकार LOGO जारी करेगी.
दिल्ली का स्थापना दिवस
दिल्ली के स्थापना दिवस पर दिल्ली सरकार की तरफ से लाल किले पर मेरी दिल्ली मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर विभिन्न संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. साथ ही दिल्ली के इतिहास से संबंधित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई. इस दौरान एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है यहां हर कोई बसता है. वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. हम दिल्ली का स्थापना दिवस मना रहे हैं. बड़ी संख्या में लोग यहां उत्साह के साथ पहुंचे हैं. हमने दिल्ली के साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित आठ राज्यों का भी स्थापना मनाने की तैयारी की है.
दिल्ली की आत्मा एकता में विविधता
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस सांस्कृतिक संध्या का उद्देश्य दिल्ली की आत्मा एकता में विविधता को नई ऊर्जा और गौरव के साथ पुनर्जीवित करना है. मेरी दिल्ली, मेरा देश दिल्ली को केवल एक महानगर नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में प्रस्तुत करता है. ऐसा विचार जो भारत की विविधता, सहअस्तित्व, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. यह पहल दिल्ली के विद्यार्थियों, कलाकारों, स्वयंसेवकों और नागरिकों को यह संदेश देती है कि दिल्ली केवल दिल्लीवासियों की नहीं, बल्कि पूरे भारत की राजधानी है.
पंजाबी संघर्ष की छाप
सूद ने कहा की 1947 में जब पंजाब से आए लाखों परिवार टूटे मन से दिल्ली पहुंचे थे तब लाल किले ने उनके आंसू भी देखे थे और सरदार पटेल की वह दृढ़ता भी जिसने उन्हें यह भरोसा दिया कि ‘दिल्ली आपकी भी है. दिल्ली की रौनक उसकी ऊर्जा और उसका उद्यम सबमें उस पंजाबी संघर्ष की छाप है जिसे पटेल ने सुरक्षा और सम्मान दिया था. दिल्ली ने तब भी आसरा दिया था और आज भी यही शहर हर संघर्ष को गले लगाकर ताक़त में बदल देता है. यही दिल्ली की आत्मा है, आसरा देने की जोड़कर रखने की और आगे बढ़ाने की और यही हमारी असली राष्ट्रीय पहचान है जिसने भारत को एकता और साहस की राजधानी बनाया है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि आज अगर दिल्ली विविधता को गले लगाती है तो उसकी नींव में पटेल की दृढ़ता भी है और दिल्ली के लोगों का साहस भी.
#WATCH दिल्ली: उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना मेरी दिल्ली मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने कहा, " दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी दिल्लीवासियों को बधाई देता हूं... आज के कार्यक्रम में दिखाया गया है कि दिल्ली क्या है और दिल्ली क्या होने वाला है... दिल्ली के साथ-साथ…
उन्होंने कहा कि लाल किला आज सिर्फ रोशनी में नहीं नहा रहा बल्कि दिल्ली की आत्मा में नहा रहा है. आज हम 8 राज्यों का फाउंडेशन डे मना रहे हैं. सच कहूं तो दिल्ली में तो हर राज्य रोज अपना उत्सव मनाता है. किसी न किसी तरीके से. यही हमारी विविधता में एकता है. कभी पंजाब, कभी उत्तरखंड तो कभी उड़ीसा तो कभी महाराष्ट्र का दिवस रोज दिल्ली में मनाया जाता है.
फूड फेस्टिवल एवं हेरिटेज वॉक का आयोजन
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में दिल्ली फूड फेस्टिवल एवं हेरिटेज वॉक में राजधानी की समृद्ध पाक-परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित करने के लिए फूड फेस्टिवल एवं हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य नागरिकों को दिल्ली के विविध खानपान से जोड़ना और स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है. इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में बहु-व्यंजन फूड कोर्ट में शिक्षा निदेशालय के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए व्यंजन तथा दिल्ली के प्रसिद्ध खान-पान स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहें. इस नई पहल से विद्यार्थियों में उद्यमिता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया गया. कार्यक्रम में मशहूर पंजाबी सिंगर दीप पराग ने भी संगीतमय प्रस्तुति दी. उनके गानों पर दिल्ली वाले जमकर झूमे.
