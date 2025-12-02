ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार 2200 छात्रों को देगी JEE, NEET और CUET जैसे एग्जाम की फ्री कोचिंग, जानें क्या है प्लान

सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए JEE, NEET, CLAT समेत बड़ी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दे रही है दिल्ली सरकार, 62000 स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा.

JEE, NEET, CLAT समेत बड़ी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दे रही है दिल्ली सरकार
JEE, NEET, CLAT समेत बड़ी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दे रही है दिल्ली सरकार (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : December 2, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार सरकारी स्कूल के मेधावी स्टूडेंट्स के लिए देश के बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फ्री कोचिंग देने जा रही है. इसमें JEE, NEET, CLAT, CA और CUETके लिए फ्री प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी. दिल्ली सरकार महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्री प्रोफेशनल कोचिंग देगी इसका ऐलान दिल्ली सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने की है.

मिशन का मकसद स्टूडेंट्स की उम्मीदों को मज़बूत करना : सोमवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि इस मिशन का मकसद स्टूडेंट्स की उम्मीदों को मज़बूत करना, इमोशनल वेल-बीइंग पक्का करना और राजधानी भर में फ्यूचर-रेडी स्कूल बनाना है. बजट में घोषित इस स्कीम के लिए 21 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है. यह JEE, NEET, CLAT और CA फाउंडेशन में फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हर कोर्स में 50 सीटें रिज़र्व करती है, जबकि CUET-UG में 1,000 सीटें होंगी, जिसमें 150 सीटें लड़कियों के लिए रिज़र्व होंगी.

कोचिंग एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशन्स के ज़रिए दी जाएगी : इसमें कहा गया है कि कोचिंग एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशन्स के ज़रिए दी जाएगी, जिनमें आकाश इंस्टीट्यूट, नारायण एकेडमी, केडी कैंपस और रवींद्र इंस्टीट्यूट शामिल हैं. स्टूडेंट्स को स्कूल के समय के बाद और वीकेंड पर क्लासरूम कोचिंग, लाइव सेशन, स्टडी मटीरियल और टेस्ट की तैयारी में सपोर्ट मिलेगा.

ये योजना पब्लिक एजुकेशन में एक टर्निंग पॉइंट -आशीष सूद : इसे दिल्ली की पब्लिक एजुकेशन में एक टर्निंग पॉइंट बताते हुए मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 30 अक्टूबर को हुए CET-2025 में 62,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए. काउंसलिंग खत्म हो गई है, और 26 नवंबर, 2025 से फिजिकल क्लास शुरू हो गई हैं.दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, 21 करोड़ रुपये का यह मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों के छात्रों को एआई से सुसज्जित कक्षाओं, मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रणाली और हर बच्चे के लिए समान अवसर उपलब्ध हों.

कम्युनिटी एंगेजमेंट का मकसद करेगा पूरा : सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्रों की उम्मीदों को पूरा करने, उनकी भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने और राजधानी में भविष्य के लिए तैयार स्कूल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.उन्होंने लॉन्ग-टर्म विजन को दोहराते हुए कहा, 'हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे खुशी से सीखें, टीचर गर्व से पढ़ाएं, और कम्युनिटी एंगेजमेंट का मकसद पूरा हो. AI-बेस्ड क्लासरूम, मॉडर्न फर्नीचर, डिजिटल इक्विपमेंट और इंसानी मूल्यों के साथ, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आने वाली पीढ़ियों के लिए पसंदीदा ऑप्शन बनाएंगे.'

भविष्य के लिए तैयार स्कूल बनाना इसका मकसद : सरकार के मुताबिक, इस पहल का मकसद राजधानी भर में भविष्य के लिए तैयार स्कूल बनाना है.उन्होंने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार हर बच्चे के लिए सच में बराबर मौके पक्का करने के लिए AI-इनेबल्ड क्लासरूम और ह्यूमन-सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रही है.मिशन की मेरिटोक्रेटिक भावना पर ज़ोर देते हुए, सूद ने कहा कि विद्या शक्ति मिशन टैलेंट को मज़बूत बनाने, मेंटल वेलनेस की रक्षा करने और दिल्ली की एकेडमिक क्षमता को ज़मीनी स्तर पर अनलॉक करने का एक मूवमेंट है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

DELHI GOVT
FREE COACHING FOR JEE NEET CLAT
DELHI GOVERNMENT STUDENT SCHEME
DELHI MINISTER ASHISH SOOD
DELHI GOVERNMENT LAUNCH SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.