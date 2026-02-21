दिल्ली में अब एक ऐप पर दर्ज होंगी सभी विभागों की शिकायतें, CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया 'जनसुनवाई पोर्टल'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की शिकायतों के तेज और पारदर्शी समाधान के लिए ‘सीएम जन सुनवाई पोर्टल’ और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है.
Published : February 21, 2026 at 4:39 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में शनिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल' और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया. अब लोगों को अपनी शिकायतों के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरी की खाक नहीं छाननी पड़ेगी. एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के सभी विभागों की शिकायतें अब एक ही प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जा सकेंगी.
दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई पोर्टल के साथ-साथ 'ई-डिस्ट्रिक्ट' सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ने और ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए नए सुरक्षित पोर्टल का भी उद्घाटन किया. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद और आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे.
भ्रष्टाचार पर वार, तकनीक से समाधान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' विजन से प्रेरणा लेते हुए हम सरकार और जनता के बीच की दूरी को तकनीक के माध्यम से खत्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैंने महसूस किया कि शिकायतों के लिए मंच तो थे, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी. अब 100 प्रतिशत फीडबैक आधारित सिस्टम लागू किया गया है. अगर समाधान से जनता संतुष्ट नहीं होगी, तो मामला खुद-ब-खुद उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगा."
75 सरकारी सेवाएं अब सिर्फ 30 रुपये में
दिल्ली के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को 7,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) से जोड़ दिया है. अब आय, जाति, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 75 महत्वपूर्ण सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी. इसके लिए मात्र 30 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे निजी साइबर कैफे द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण पर लगाम लगेगी.
शिक्षा में पारदर्शिता: ईडब्ल्यूएस एडमिशन अब 'आधार' से लिंक
शिक्षा के क्षेत्र में बिचौलियों के दखल को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने नया ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पुराने असुरक्षित सॉफ्टवेयर को हटाकर अब क्लाउड-आधारित सुरक्षित सिस्टम अपनाया गया है. इसमें आधार और जन्म प्रमाण पत्र का डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स का पैसा केवल सही और पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे, यही सरकार की प्राथमिकता है.
दिल्ली का डिजिटल एसेट रिकॉर्ड तैयार
मुख्यमंत्री ने 'एसेट मैनेजमेंट पोर्टल' की भी जानकारी दी, जिसमें पहली बार दिल्ली सरकार की सभी जमीनों और भवनों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा. इससे अतिक्रमण रोकने में मदद मिलेगी. वहीं 'सीएम प्रगति' पोर्टल के जरिए सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स की सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर रियल-टाइम निगरानी की जाएगी, ताकि काम में देरी न हो. आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही दिल्ली सरकार व्हाट्सऐप आधारित सेवाएं भी शुरू करेगी, जिससे नागरिक चैट के जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.
जनसुनवाई पोर्टल की 5 बड़ी बातें
- एकीकृत मंच: डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस समेत सभी विभाग एक साथ.
- चार माध्यम: पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर (1902) और ऑफलाइन मोड.
- तीन स्तरीय निवारण: जवाबदेही तय करने के लिए जेएसएसए, एए और एफएए की नियुक्ति.
- रियल-टाइम अपडेट: हर शिकायत पर यूनिक आईडी मिलेगी और एसएमएस से जानकारी दी जाएगी.
- ऑटो-एस्केलेशन: समाधान पर नकारात्मक फीडबैक मिलने पर केस उच्च स्तर पर ट्रांसफर होगा.
