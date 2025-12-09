सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं, दिल्ली में मजदूरों के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों के लिए ड्राफ्ट नियम में किया बड़ा बदलाव,अगले 45 दिनों तक आमलोगों से मांगें आपत्ति और सुझाव
Published : December 9, 2025 at 9:58 AM IST|
Updated : December 9, 2025 at 10:19 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जारी किए ड्राफ्ट नियम में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों में किसी भी मजदूर को सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. नियमों में काम के घंटे और ओवरटाइम को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की बात कही गई है. साल में एक तिमाही में अधिकतम 144 घंटे तक ही ओवरटाइम की अनुमति होगी. साथ ही 15 से 30 मिनट के ओवरटाइम को 30 मिनट माना जाएगा, जबकि 30 मिनट से ज्यादा होने पर एक घंटा गिना जाएगा.
अगले 45 दिनों तक आमलोगों से आपत्ति और सुझाव मांगें : उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली कमर्शल, सिक्योरिटी, हेल्थ और वर्क कंडीशन रूल 2025 का ड्राफ्ट मसौदा जारी कर दिया है. सरकार ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर अगले 45 दिनों तक आमलोगों से आपत्ति और सुझाव मांगें है. दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार यह नियम राजधानी के औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के स्वास्थ्य से लेकर उनके वर्किंग आवर और सुरक्षा को लेकर अहम प्रावधान को लेकर तैयार किए गए हैं.
45 साल, उससे अधिक उम्र के मजदूर का हर साल होगा चिकित्सीय जांच : दिल्ली में मजदूरों के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक के लिए किए गए अहम प्रावधान सरकार की ओर से जारी नए लेबर कोड लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है. हर श्रमिक का निःशुल्क वार्षिक चिकित्सीय जांच कराना अनिवार्य होगा. यह जांच प्रत्येक वर्ष शुरुआत के चार महीने के भीतर कराना होगा. वहीं, खतरनाक श्रेणी में आने वाले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का मुफ्त चेकअप साल की शुरुआत के 30 दिनों के भीतर कराना जरूरी होगा.
25 दिसंबर को 'अटल कैंटीन योजना' की होने जा रही शुरूआत : बता दें कि दिल्ली में सत्ता बदलने के साथ ही श्रमिकों व जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने अब बीजेपी सरकार 'अटल कैंटीन योजना' शुरू करने जा रही है. दिल्ली के तिमारपुर में पहले कैंटीन के निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. कैंटीन की शुरुआत 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर होगी. इस योजना के तहत राजधानी के गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक और कम आय वर्ग के लोगों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी. पहले चरण का लक्ष्य राजधानी के 100 स्थानों पर कैंटीन खोलना रखा गया. इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
ये भी पढ़ें :