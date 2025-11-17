हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान की तरह अब दिल्ली सरकार भी ला रही 'वन सिटी, वन डैशबोर्ड' योजना, जानिए क्या होगा लाभ
अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में चल रहे आईटी सुधारों का बारीकी से अध्ययन के आधार पर यह योजना तैयार की गई है.
Published : November 17, 2025 at 11:27 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार "वन सिटी, वन डैशबोर्ड" सुविधा प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप आधारित सार्वजनिक सेवाओं की शुरुआत करने जा रही है. व्हाट्सएप-आधारित सार्वजनिक सेवाओं तक मौजूदा ऑनलाइन प्रदत्त सेवाओं में सुधारों से लोगों की समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी.
दिल्ली के आईटी मंत्री पंकज सिंह के अनुसार हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों के सफल डिजिटल मॉडलों से हम सीख लेकर ऐसा शासन ढांचा तैयार कर रहे हैं, जो हर दिल्ली वासियों तक कुशलता, जवाबदेही और सरलता के साथ पहुंचे. रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल (आरएफपी) की मंजूरी मिलने के बाद, परियोजना के आगामी जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है.
एक ही प्लेटफॉर्म पर डेटा होगा एकत्र
इस बदलाव के केंद्र में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) है, जो एक शहर-स्तरीय डैशबोर्ड की तरह काम करेगा. इस सेवा की शुरुआत होने के बाद ट्रैफिक, इमरजेंसी सेवाओं और उपयोगिताओं जैसे कई विभागों के डेटा को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत कर देगा.
जनवरी तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद
दिल्ली सरकार के आईटी विभाग के मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि इससे बाढ़, आग या किसी बड़े ट्रैफिक समस्याओं के दौरान तेज़ी से कॉर्डिनेशन संभव होगा. उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए, इससे इमरजेंसी की स्थिति में निपटने में तेज़ी आएगी और सेवाएं ज़्यादा कुशल होंगी. सरकार ने एक उपयुक्त स्थान की पहचान कर ली है. रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल (आरएफपी) की मंज़ूरी मिलने के बाद, परियोजना के आगामी जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है. सरकार एक एकीकृत डेटा हब (यूडीएच) का निर्माण कर रही है.
आईटी मंत्री पंकज सिंह ने की थी समीक्षा
इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली सरकार के आईटी मंत्री पंकज सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की थी. इसी बैठक में दिल्ली के एकीकृत और नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस को जन कल्याणकारी बनाने की दिशा में फुलप्रूफ रोडमैप तैयार किया गया. आईटी विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में चल रहे आईटी सुधारों का बारीकी से अध्ययन के आधार पर यह योजना तैयार की है, ताकि उनके सफल डिजिटल गवर्नेंस मॉडलों और उच्च तकनीक को अपनाया जा सके.
दिल्ली को पूरे देश में डिजिटल गवर्नेंस का सबसे आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में आईटी विभाग सभी सरकारी विभागों को आपस में जोड़ने वाला एक मजबूत एकीकृत डिजिटल तंत्र विकसित कर रहा है, जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही दिल्ली के प्रत्येक नागरिकों को तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाने का भी काम करेगा.
आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के डिजिटल रिफॉर्म के केंद्र में एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा विकसित करने की योजना है, जो सभी विभागों के डेटा, योजनाओं और नागरिक सेवाओं को जोड़ सके. जिसका मुख्य उद्देश्य एक सेंट्रलाइज्ड लाभार्थी डेटाबेस कमांड सिस्टम बनाना है, जो प्रत्येक नागरिकों को राजधानी दिल्ली में चल रही और आगामी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्वतः उपलब्ध करा सके, ताकि सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आने के साथ समावेशिता और सटीकता भी सुनिश्चित हो सके.
फिलहाल दिल्ली सरकार का आईटी डिपार्टमेंट इस तरह करता है काम
फिलहाल दिल्ली सरकार का आईटी डिपार्टमेंट अलग-अलग सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं जैसे यूनिफाइड डेटा हब (UDH), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), इंटीग्रेशन, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) और अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) इंटीग्रेशन के जरिए प्रदान करती है. यह राजधानी दिल्ली के डिजिटल भविष्य की प्रमुख आधारशिलाएं हैं. इसी यूनिफाइड डेटा हब (UDH) को एक केंद्रीकृत और इंटेलिजेंट प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो विभिन्न विभागों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करेगा, ताकि लाभार्थियों का सटीक डाटा बेस रिकॉर्ड तैयार हो सके.
दिल्ली सरकार की यह परियोजना डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने के साथ सरकारी सब्सिडी के वितरण में सटीकता लाने का काम करने के साथ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगी. दिल्ली सरकार का आईटी विभाग पहले ही महाराष्ट्र टीम के साथ अपने विचार को साझा कर चुका है. साथ ही चंडीगढ़ और जयपुर का दौरा कर अध्ययन का काम कर रहा है, ताकि डिजिटल गवर्नेंस के सबसे उन्नत मॉडलों की गहनता से समीक्षा और परियोजना को लागू कर सके.
75 नागरिक सेवाएं इस प्लेटफॉर्म में शामिल
आईटी विभाग की कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) इंटीग्रेशन परियोजना का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना है. इस परियोजना के अंतर्गत हर नागरिक राजधानी दिल्ली भर में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का लाभ बेहद आसानी से उठा सकेंगे. दिल्ली सरकार की यह पहल विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए उपयोगी होगी, जिनके पास निजी डिजिटल का कोई साधन मौजूद नहीं हैं. लगभग 75 नागरिक सेवाओं को इस प्लेटफ़ॉर्म में शामिल किया जा रहा है. फिलहाल एमओयू की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द इसका सार्वजनिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा.
डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों के अचल संपत्तियों का डिजिटल डेटा बेस तैयार करना है. DAMIS प्रणाली सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग में मदद करेगी और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी. दिल्ली सरकार के आईटी विभाग का यह सॉफ्टवेयर पहले से ही http://gsdl.org.in/dasset पर संचालित है और एमसीडी, परिवहन, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और आईएफसी जैसे विभाग परीक्षण और सत्यापन के लिए इससे जुड़े हुए हैं.
दिल्ली में व्यवसाय करने में सरलता और निविदा प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने के लिए आईटी विभाग ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) सुविधा को एकीकृत कर रहा है. यह पहल निविदा करने वालों के लिए भुगतान और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना देगी, जिससे लेनदेन का वास्तविक समय में पुष्टि हो सकेगा और मैनुअल प्रक्रिया की जरूरत खत्म होगी. दिल्ली सरकार के इस डिजिटल सुधार से निविदाकारों को भौतिक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अनिवार्यता से भी मुक्ति मिल सकेगी, जिससे निविदा प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूर्णतः पेपर लेस हो जाएगी.
