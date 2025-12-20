ETV Bharat / state

'नई ईवी पॉलिसी ला रही दिल्ली सरकार, वाहनों से होता है 20 से 30 प्रतिशत प्रदूषण'; परिवहन मंत्री का दावा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार बरकरार है. क्या आम क्या खास सभी लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है. रेखा सरकार इसको लेकर अलर्ट भी है, बावजूद इसके प्रदूषण की समस्या राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बनी हुई है. अब दिल्ली के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को सचिवालय में प्रदूषण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि राजधानी में 20 से 30 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों के कारण होता है. इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि हम जल्द ही ईवी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में अभी तक 3518 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई हैं. नवंबर 2026 तक 7 हजार इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाने का लक्ष्य है. उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. हम लॉन्ग टर्म प्लान में विश्वास रखते हैं और वही तैयार कर रहे हैं. अभी सरकार द्वारा पीयूसीसी को लेकर सख्त कदम उठाने से तीन दिन में एक लाख से ऊपर लोगों ने पीयूसीसी रजिस्टर कराया है.