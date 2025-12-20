'नई ईवी पॉलिसी ला रही दिल्ली सरकार, वाहनों से होता है 20 से 30 प्रतिशत प्रदूषण'; परिवहन मंत्री का दावा
दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने प्रदूषण के मुद्दे पर सचिवालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Published : December 20, 2025 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार बरकरार है. क्या आम क्या खास सभी लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है. रेखा सरकार इसको लेकर अलर्ट भी है, बावजूद इसके प्रदूषण की समस्या राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बनी हुई है. अब दिल्ली के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को सचिवालय में प्रदूषण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि राजधानी में 20 से 30 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों के कारण होता है. इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि हम जल्द ही ईवी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में अभी तक 3518 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई हैं. नवंबर 2026 तक 7 हजार इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाने का लक्ष्य है. उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. हम लॉन्ग टर्म प्लान में विश्वास रखते हैं और वही तैयार कर रहे हैं. अभी सरकार द्वारा पीयूसीसी को लेकर सख्त कदम उठाने से तीन दिन में एक लाख से ऊपर लोगों ने पीयूसीसी रजिस्टर कराया है.
#WATCH | Delhi: Delhi Minister Pankaj Kumar Singh says, " after our government came to power, we have registered more than 1 lakh ev vehicles. there are many reasons why evs are not advancing further. the previous government did not provide subsidies for evs. we are providing… pic.twitter.com/eOD1jLNvzu— ANI (@ANI) December 20, 2025
"जब से BJP सत्ता में आई है, 3518 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई हैं, और हमारा लक्ष्य मार्च 2026 तक इसे 5000 से ज़्यादा और नवंबर 2026 तक 7000 से ज़्यादा करना है. दिल्ली में BJP नेता पिछली सरकारों की नाकामी से खराब हुए पर्यावरण को साफ करने के लिए 24/7 काम कर रहे हैं. हम कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं और लंबे समय की योजनाओं में विश्वास करते हैं. 3 दिनों के अंदर, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) के लिए रजिस्टर किया, और 19 दिसंबर को 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया. हमारा ट्रांसपोर्ट एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट 15 मुख्य बॉर्डर पर तैनात है. हमने ज़रूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को इजाज़त दी है. लेकिन हम BS6 गाड़ियों के अलावा दूसरी गाड़ियों को इजाज़त नहीं दे रहे हैं. दिल्ली में कई गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया. 17 दिसंबर को 283 चालान काटे गए. 18 दिसंबर को लगभग 300 चालान काटे गए. 19 दिसंबर को 775 चालान काटे गए."- डॉ पंकज कुमार सिंह, ट्रांसपोर्ट एवं हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली
पेट्रोल पंप पर स्टाफ लगाकर हो रही चालान की कार्रवाई
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने बताया, ''पेट्रोल पंप पर डीटीसी का स्टाफ और दिल्ली पुलिस के जवान भी लगे हैं. हमने बार्डर पर इंफोर्समेंट टीम भी लगाई हैं जो मौजूद रहकर काम कर रही है. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं. दिल्ली में अभी तक पिछले तीन दिन में 1358 गाड़ियों के चालान काटे गए हैं. रेड लाइट ओन इंजन ऑफ जो पिछली सरकार ने लागू किया था उससे प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई थी. ईवी पॉलिसी आने के बाद हम जनता को ईवी पर आने के लिए जागरूक करेंगे. पिछली सरकार ने EV के लिए सब्सिडी नहीं दी थी. हम वो सब्सिडी दे रहे हैं. अगर पिछली सरकार ने सब्सिडी दी होती, तो शायद दिल्ली के लोग EV अपनाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करते. जल्द ही हम दिल्ली के लिए EV पॉलिसी लाने वाले हैं."
#WATCH | Delhi: Delhi Minister Pankaj Kumar Singh says, " ... we are converting our vehicles to evs... this year, more than 1 lakh registrations have already taken place, compared to last year, when only 80,000 registrations occurred. we are going to launch the ev scheme very… pic.twitter.com/fZGYg7PtAa— ANI (@ANI) December 20, 2025
सांस संबंधी मरीजों का होगा इलाज बेहतर
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने बताया, ''दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि सांस संबंधी मरीजों का इलाज बेहतर और तुरंत किया जाए. अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली छोड़ कर पंजाब के शीशमहल में रह रहे हैं. आखिर वो किस अधिकार के साथ सवाल कर रहे हैं. दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सच्चाई जानती है. हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहे हैं. मेट्रो का चौथा फेस भी शुरू हो चुका है. हमारी सरकार का पूरा जोर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी है, जिसके लिए लगातार काम हो रहा है. मेट्रो के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं.''
