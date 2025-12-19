ETV Bharat / state

'बच्चों की सांसों से कोई समझौता नहीं...'; दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10 हजार Air Purifier लगाएगी सरकार

स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे- आशीष सूद

शिक्षा मंत्री आशीष सूद
शिक्षा मंत्री आशीष सूद (आशीष सूद एक्स हैंडल)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 19, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है. प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. वहीं, दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. बावजूद इसके अब तक राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है. ऐसे में अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में 10 हजार एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे. साथ ही सितंबर 2026 तक भलस्वा लैंडफिल साइट को भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बाद में अगले चरणों में सभी क्लास रूम को इसके दायरे में लाया जाएगा. आज ही स्कूलों में 10 हजार एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रदूषण को लेकर ज़मीनी समाधान देने के बजाय केवल विज्ञापन की राजनीति पर ध्यान दिया. कभी ऑड–ईवन, कभी “गाड़ी ऑफ” जैसे दिखावटी अभियान चलाए गए, जिनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया.

शिक्षा मंत्री ने कहा, ''विज्ञापनों तक सीमित इन उपायों के बीच नगर निगमों को समय पर फंड नहीं दिए गए, सफ़ाई कर्मचारियों की अनदेखी की गई और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर व तकनीकी समाधानों पर गंभीरता से काम नहीं हुआ. हमारी सरकार द्वारा आज नई ईवी पॉलिसी को लागू किया जा रहा है. भलस्वा लैंडफिल को खत्म करने का काम जोरो पर है. नगर निगमों को मज़बूत कर सफ़ाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है. सफ़ाई कर्मचारियों के अधिकार, संसाधन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.''

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं देने का आदेश जारी किया है. इसके बाद से गुरुवार को एक ही दिन में 61 हजार से ज्यादा लोगों ने पीयूसीसी बनवाए हैं. इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में ट्रक में कंस्ट्रक्शन मैटेरियल लाने और कंस्ट्रक्नशन करने पर भी अभी रोक लगा दी है. अगर कोई कंस्ट्रक्शन मैटेरियल आता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है.

इसके अलावा, दिल्ली में जो बाहर के प्राइवेट वाहन आते हैं वे अगर बीएस-4 से कम होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा था कि, हमारी सरकार दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. उसी के मद्देनजर अब सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी एयर प्यूरीफायर लगाने की तैयारी में जुट गई है.''

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में कूड़े का पहाड़ फिर बना जी का जंजाल, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग, सांस लेना हुआ मुश्किल
  2. दो दिन की राहत के बाद फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा, AQI, 450 के करीब, फॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम
  3. ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ अभियान: 24 घंटे में 61 हजार से ज्यादा पीयूसीसी जारी, 3746 वाहनों के चालान
  4. दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति जारी!, मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा, बोले- 'AAP ने कुछ नहीं किया...'
  5. PUC खत्म तो सफर बंद! दिल्ली में फ्यूल देने से पहले सर्टिफिकेट जरूरी, जगह-जगह गाड़ियों की चेकिंग

TAGGED:

EDUCATION MINISTER ASHISH SOOD
AIR PURIFIERS IN DELHI SCHOOLS
AIR POLLUTION CONTROL PLAN DELHI
DELHI AIR POLLUTION
AIR PURIFIERS IN DELHI SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.