दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण पर बड़ी पहल, CM रेखा गुप्ता ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

CM रेखा गुप्ता ने IIT दिल्ली में "वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवीन समाधानों पर प्रदर्शनी" का शुभारंभ किया.

CM रेखा गुप्ता ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
CM रेखा गुप्ता ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 16, 2026 at 8:42 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 9:02 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा आईआईटी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार की गई इनवेटिव सॉल्यूशंस की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, जबकि कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा विशेष रूप से मौजूद रहे.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल तकनीक का मंच नहीं है, यह दिल्ली के लिए युवाओं की चिंता, सोच और संकल्प का सशक्त प्रतिबिंब है. इस प्रदर्शनी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से जुड़े कई आधुनिक और तकनीकी समाधान पेश किए गए हैं. इनमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज़ और रिसर्च आधारित मॉडल शामिल हैं.

CM रेखा गुप्ता ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदर्शनी का किया उद्घाटन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सरकार का फोकस केवल अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी और तकनीकी समाधान तैयार करने पर है. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार, रिसर्च संस्थानों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी न केवल समाधान दिखाने का मंच हैं, बल्कि युवाओं, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिकों को भी नई सोच के साथ आगे आने के लिए प्रेरित करती है. वहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के अनुसार, इन नवाचारों को आने वाले समय में नीतियों और फील्ड लेवल पर लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा. दिल्ली सरकार का मानना है कि तकनीक, नवाचार और जनभागीदारी के ज़रिए राजधानी को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सकता है.

संपादक की पसंद

