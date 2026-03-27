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दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG आपूर्ति का आवंटन 70% तक बढ़ाया, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

राजधानी में अब 4500 से बढ़ाकर 6,300 सिलेंडर (19 किलो) की आपूर्ति का निर्देश दिया गया है, जबकि सामान्यतः 9,000 सिलेंडर प्रतिदिन की खपत होती है. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और मजदूरों व छात्रों के लिए 5 किलो सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद, श्रम आधारित उद्योगों जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल (ड्राई क्लीनिंग सहित), केमिकल, प्लास्टिक, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ग्लास और फार्मा यूनिट्स, के लिए आपूर्ति बढ़ाकर 1,800 सिलेंडर कर दी गई है. खासतौर पर उन उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है जहां पीएनजी का विकल्प उपलब्ध नहीं है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति का आवंटन अब 70% तक बढ़ा दिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद, पहले से लागू 50% आपूर्ति में अतिरिक्त 20% बढ़ोतरी की गई है, जिससे कमर्शियल एलपीजी उपलब्धता अब पहले के स्तर 70% तक पहुंच गई है.

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी (3,375 सिलेंडर), उद्योग (1,800 सिलेंडर), आवश्यक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, एयरपोर्ट और बस सेवा (225 सिलेंडर), कैटरर/बैंक्वेट (225 सिलेंडर), सरकारी संस्थान, ट्रस्ट, पीएसयू और कम्युनिटी किचन (225 सिलेंडर), स्पोर्ट्स फैसिलिटी/स्टेडियम (270 सिलेंडर) तथा प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो सिलेंडर (180 सिलेंडर) का हिस्सा दिया गया है.

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के उद्योग और खाने-पीने से जुड़े व्यवसाय अब बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं. 70% आपूर्ति तक पहुंचना केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय का परिणाम है. लगातार निगरानी में यह पाया गया है कि कहीं भी जमाखोरी या पैनिक की स्थिति नहीं है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार बुकिंग सामान्य तरीके से हो रही है.

बता दें कि यह फैसला पिछले 50% आपूर्ति बढ़ाने के बाद लिया गया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को पूरी आपूर्ति दी गई थी और प्राथमिकता के आधार पर बुकिंग की व्यवस्था लागू की गई थी. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार निष्पक्ष वितरण के लिए प्रतिबद्ध है. उपभोक्ताओं से अपील है कि समय पर बुकिंग करें और जहां संभव हो, पीएनजी के लिए आवेदन करें.

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