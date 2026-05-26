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अब 2.5 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को भी मिलेगा मुफ्त राशन, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनाने की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख की ( दिल्ली सीएम एक्स हैंडल )