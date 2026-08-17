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दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में 300 यूजी और 103 पीजी व डीएनबी सीटें बढ़ाने की तैयारी: डॉ पंकज सिंह

नई दिल्ली: सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंडरग्रेजुएट (यूजी), पोस्टग्रेजुएट (पीजी) और सुपर-स्पेशियलिटी (एसएस) मेडिकल सीटों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर मेडिकल शिक्षा की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने जा रही है. इस पहल का मकसद सरकारी अस्पतालों में योग्य मेडिकल और डेंटल प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करना और साथ ही दिल्ली के हेल्थकेयर वर्कफोर्स और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना है.

इस रोडमैप के तहत सरकार ने तीन-तरफा रणनीति अपनाई है, जिसमें नए चिकित्सा संस्थानों में सीटों का विस्तार, मौजूदा संस्थानों की क्षमता का विस्तार और पोस्ट-ग्रेजुएट और एडवांस्ड मेडिकल प्रोग्राम का विस्तार शामिल है. ग्रीनफील्ड अप्रोच के तहत दिल्ली के द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल और गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल से जुड़े निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150-150 एमबीबीएस की सीटें प्रस्तावित हैं, जिससे कुल 300 नई यूजी सीटें जोड़ी जाएंगी.

ब्राउनफ़ील्ड विस्तार के तहत डॉक्टर बी.एस.ए. मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एमबीबीएस सीटों की संख्या 125 से बढ़ाकर 200 सीटें करने का प्रस्ताव है, जबकि मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेंटल साइंसेज़ (मैड्स) में बीडीएस की सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 70 की जाएगी. पीजी शिक्षा के लिए मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) में पीजी सीटों की संख्या 260 से बढ़ाकर 295 करने का प्रस्ताव है, यानी 35 सीटें बढ़ाई जाएंगी, जबकि मैड्स में पीजी सीटें 22 से बढ़ाकर 42 की जाएंगी. बीएसए मेडिकल कॉलेज में भी 24 सीटों वाले PG कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है. इस रोडमैप में दिल्ली के सरकारी मेडिकल संस्थानों में 103 और PG और DNB सीटें जोड़ने का भी प्रस्ताव है. मेडिकल संस्थानों के हिसाब से सीटों का ब्योरा इस प्रकार है.

इन मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी पीजी की सीटें

दिल्ली के बीएसए मेडिकल कॉलेज में 24 एमडी/एमएस सीटें, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) में 35 एमडी/एमएस सीटें, आईजीएमसी में डीएनबी की 18 सीटें, दीप चंद बंधु अस्पताल में डीएनबी की 8 सीटें, जीटीबी अस्पताल में डीएनबी की 2 सीटें, यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल में एमडी/एमएस की 4 सीटें, गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में 2 डीएनबी सीटें, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में डीएनबी की 4 सीटें, भगवान महावीर अस्पताल में डीएनबी की 2 सीटें और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एमडी की 4 सीटें शामिल हैं.