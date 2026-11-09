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दिल्ली में आया नया कानून: काम में देरी हुई तो सरकारी अफसरों की खैर नहीं, लगेगा बड़ा जुर्माना

दिल्ली सरकार का सरकारी कामकाज को लेकर बड़ा कदम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सरकारी कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया कानून लागू किया है. इसके तहत अब सरकारी सेवाएं एक तय समय के भीतर मिलेंगी. अगर किसी अधिकारी ने बिना वजह काम में देरी की, तो उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' को लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इसका मकसद लोगों को समय पर उनका अधिकार दिलाना है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इस नए कानून की मुख्य बातों में काम में देरी करने पर अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगने का प्रावधान किया गया है.

सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है. इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में सेवाओं के वितरण को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है. यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह एक अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करेगा.