दिल्ली में पुरानी शराब नीति को एक साल का एक्सटेंशन, नई आबकारी नीति पर सस्पेंस बरकरार
दिल्ली सरकार ने मौजूदा (पुरानी) शराब नीति को आगामी एक वर्ष यानी 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.
Published : March 19, 2026 at 2:21 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में नई आबकारी नीति को लेकर चल रहा सस्पेंस फिलहाल खत्म हो गया है. दिल्ली सरकार ने मौजूदा (पुरानी) शराब नीति को आगामी एक वर्ष यानी 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. नई नीति का मसौदा तैयार न होने और लंबित प्रक्रियाओं के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है. अब नए वित्त वर्ष 2026-27 में भी दिल्लीवासी पुरानी व्यवस्था के तहत ही सरकारी दुकानों से जाम छलका सकेंगे.
लगातार चौथी बार हुआ विस्तार
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खुदरा शराब लाइसेंसों का नवीनीकरण और नए लाइसेंस मौजूदा शर्तों पर ही दिए जाएंगे. गौरतलब है कि नवंबर 2021 से पहले जो व्यवस्था लागू थी, उसी ड्यूटी-आधारित पुरानी नीति को जुलाई 2022 से लगातार विस्तार दिया जा रहा है. यानि L-6, L-8, L-10 सहित होटल और क्लबों के लिए L-14 व L-30 श्रेणी के लाइसेंस अब 2027 तक वैध रहेंगे. वर्तमान में दिल्ली की करीब 725 दुकानें चार सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही हैं.
जानिए नई नीति पर क्यों फंसा है पेंच!
मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं, लेकिन मसौदे पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है. जुलाई 2022 में निजी कंपनियों को शामिल करने वाली नीति के विवादों में आने और कथित घोटाले के आरोपों के बाद सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. हालांकि, हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को राहत दी थी, लेकिन मामला अभी भी कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है.
वहीं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है आबकारी नीति से जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वह अधिक टिप्पणी नहीं कर सकती. लेकिन इसी केस में पिछले दिनों कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर टिप्पणी की है उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है.
दिल्ली में शराब बिक्री की पुरानी पॉलिसी
बता दें कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में कथित शराब घोटाला सुर्खियों में है. बीते दिनों इस मामले में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद सीबीआई हाई कोर्ट में चली गई है. तो, दूसरी तरफ रेखा सरकार द्वारा शराब की बिक्री को लेकर नई पॉलिसी बनाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, ऐसे में नए वित्त वर्ष 2026-27 में दिल्ली में शराब की बिक्री पुरानी शराब नीति के अनुसार ही होगी. यानि 1 अप्रैल से दिल्ली में पुरानी शराब नीति (नवंबर 2021 से पहले जो लागू थी) के तहत ही सरकारी दुकानों पर बिक्री होगी. पुरानी पॉलिसी को 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
दिल्ली में अभी पुरानी शराब नीति के तहत शराब की बिक्री हो रही है. जबकि पुरानी आबकारी नीति को अस्थाई तौर पर लागू किया गया था और इसकी मियाद गत वर्ष 30 सितंबर 2025 को खत्म हो रही थी. इस समय सीमा को पहले 6 महीने के लिए यानि 31 मार्च 2025 तक और बढ़ाया दिया गया था. ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. दोबारा उसे तीन महीने 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. अब नई पॉलिसी तैयार नहीं होंने से उसे चौथी बार 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
राजस्व का गणित: रिकॉर्ड कमाई की ओर कदम
पुरानी नीति लागू होने के बावजूद दिल्ली सरकार के खजाने में शराब से आने वाले राजस्व में स्थिरता देखी गई है. बीते वर्षों में शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व
वित्त वर्ष - प्राप्त राजस्व (करोड़ में)
- 2021-22 - 5,487
- 2022-23 - 5,547
- 2023-24 - 5,164
- 2024-25 - 5,068
- 2025-26 (अब तक) - करीब 6,000
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