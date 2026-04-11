दिल्ली सरकार ने 11 जिलों के लिए जिला विकास समिति अध्यक्षों की घोषणा की, दो पर फैसला होना बाकी
दिल्ली सरकार ने जिलों के पुनर्गठन के बाद जिला विकास समितियाें के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है.
Published : April 11, 2026 at 9:45 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राजधानी के सभी राजस्व जिलों में जिला विकास समितियों के चेयरमैन नियुक्त कर दिए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को संबंधित जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जारी आदेश के अनुसार बाहरी-उत्तर जिला में मुंडका से विधायक गजेंद्र दराल, उत्तर जिला में तिमारपुर से विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, उत्तर-पश्चिम जिला में रिठाला से विधायक कुलवंत राणा, मध्य-उत्तर जिला में माडल टाउन अशोक गोयल, मध्य जिला में मोती नगर से विधायक हरीश खुराना को अध्यक्ष बनाया गया है.
वहीं, पश्चिम जिला में उत्तम नगर से विधायक पवन शर्मा, दक्षिण-पश्चिम जिला में द्वारका से विधायक प्रदुम्न सिंह राजपूत, दक्षिण जिला में ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, दक्षिण-पूर्व में कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, पूर्व जिला में कृष्णा नगर से डॉ. अनिल गोयल और उत्तर-पूर्व जिला में रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन को जिला विकास समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है.
सरकार के इस फैसले के बाद अब इन समितियों के जरिए संबंधित जिलों में विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन को और गति मिलने की उम्मीद है. जिला विकास समितियां स्थानीय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा, समन्वय और निगरानी का काम करती हैं, जिससे विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जा सके. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्तियां पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए लागू की गई हैं. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है. प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए सरकार ने जिला स्तर पर जवाबदेही तय करने और विकास कार्यों को तेज करने का संकेत दिया है.
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