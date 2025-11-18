ETV Bharat / state

लालकिले में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी वर्षगांठ, दिल्ली सरकार ने आयोजन को लेकर कसी कमर

इस आयोजन के लिए दिल्ली सरकार ने मध्य जिले के डीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. जो समारोह स्थल पर इंतजाम से लेकर भीड़ नियंत्रण का समन्वय संभालेंगे. इसके साथ ही कार्यक्रम के व्यापक प्रचार हेतु दिल्ली मेट्रो में विज्ञापन प्रदर्शित किए जाएंगे. साथ ही स्थल पर ट्रिपल लेयर फायर सेफ्टी, फायर टेंडर, मेडिकल टीम, आईसीयू स्पोर्ट वाली एम्बुलेंस तथा अन्य सुरक्षा सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी. दिल्ली पुलिस को लाल किले और आसपास के क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण के लिए व्यापक ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने कंट्रोल रूम के लिए स्थान, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ, बैगेज स्कैनर, स्वयंसेवक और वाहन की पार्किंग जैसी आवश्यकताओं को भी साझा किया, जिनके लिए DTTDC और DSGMC को सहयोग करने के लिए कहा गया है.

इस भव्य समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली सचिवालय में उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संयुक्त रूप से की. शहीदी वर्षगांठ पर दिल्ली सरकार द्वारा लालकिला परिसर में 19 से 25 नवंबर तक चलने वाला म्यूज़ियम शो का उद्घाटन, 19 से 22 नवंबर तक लाइट एंड साउंड शो तथा 23 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाला मेगा कीर्तन दरबार शामिल है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी रहा दिल्ली का लालकिले एक बार फिर बड़े आयोजन के लिए तैयार हो रहा है. बीते 10 नवंबर को लालकिले के समीप बम ब्लास्ट की घटना से वहां सन्नाटा पसर गया था, जो अब दोबारा से गुलजार हो रहा है. बुधवार से लालकिला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 19 से 25 नवंबर तक भव्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है. बुधवार शाम को उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी. उद्घाटन के बाद अरदास का आयोजन होगा.

“श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का संदेश पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है. यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उनकी शहादत को आत्मसात करने का संकल्प है. सभी विभाग इस पवित्र अवसर की गरिमा बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम तैयारियाँ सुनिश्चित करें."- कपिल मिश्रा, मंत्री, दिल्ली सरकार

“दिल्ली में इस ऐतिहासिक समारोह का आयोजन हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है. लाल किले जैसे प्रतीकात्मक स्थल पर यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकत्व का प्रतीक बनेगा. सभी विभागों का समन्वय इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएगा.”- मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री, दिल्ली सरकार

मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए थे गुरु तेग बहादुर

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी वर्षगांठ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है. गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के नौवें गुरु थे, को वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया था. चूंकि उनका बलिदान नवंबर 1675 में हुआ था, इसलिए उनकी 350वीं शहीदी वर्षगांठ (शहीदी शताब्दी समारोह) व्यापक रूप से वर्ष 2025 में मनाई जा रही है.

गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए दिया गया था. उन्होंने कश्मीरी पंडितों और अन्य गैर-मुस्लिमों के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया और उनकी आस्था की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया. उनका यह बलिदान किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था. उन्हें उनकी महान शहादत के लिए 'हिंद दी चादर' (भारत की ढाल) के नाम से भी जाना जाता है. उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया था, जहाँ आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है.

उनके साथ उनके तीन समर्पित शिष्य भाई मति दास, भाई सति दास, और भाई दयाला जी ने भी धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था. 350वीं शहीदी वर्षगांठ को पंजाब, दिल्ली और हरियाणा सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से दिल्ली तक 'धर्म रक्षक यात्रा' जैसे पवित्र नगर कीर्तन और जागरूकता यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, जो गुरु जी के संदेश को जन-जन तक पहुंचा रही हैं. मुख्य समारोह दिल्ली में लाल किले और गुरुद्वारा शीश गंज साहिब में भव्य समागम और कीर्तन दरबार आयोजित किए जा रहे हैं.

