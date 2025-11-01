ETV Bharat / state

दिल्ली के 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर लगातार निगरानी, सिरसा ने आनंद विहार में किया औचक निरीक्षण

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए अपने विंटर ऐक्शन प्लान को और प्रभावी कर रही है.

दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान
दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 1, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए अपने विंटर ऐक्शन प्लान को और प्रभावी कर रही है. दिल्ली के 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर लगातार निगरानी, सख्त कार्रवाई और वैज्ञानिक तरीकों से धूल नियंत्रण का काम जारी है. इसी कड़ी में आज पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आनंद विहार बस टर्मिनल हॉटस्पॉट का दौरा किया. यह क्षेत्र दिल्ली के प्रमुख पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स में से एक है. उन्होंने मौके पर जाकर धूल नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क मरम्मत के कामों का जायजा लिया. मंत्री ने आनंद विहार के मुख्य सड़क से जुड़ी हुई सर्विस रोड को भी यातायात अनुकूल बनाने पर जोर दिया.

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने DPCC द्वारा लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की कार्यप्रणाली देखी और अधिकारियों से रिपोर्ट ली. मौके पर पाया कि बस टर्मिनल के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा अधूरा सड़क हिस्सा वर्षों से पड़ा हुआ था क्योंकि वहां तीन छोटे पेड़ थे, जिनका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया था.

मंत्री का सड़क को पक्का करने का आदेश: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि, यह पिछली सरकारों की लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है. उन्होंने निर्देश दिए कि पेड़ों का सुरक्षित स्थानांतरण किया जाए और सड़क को जल्द से जल्द पक्का कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोला जाए ताकि धूल और जाम की समस्या खत्म हो. यह सड़क वर्षों से बंद थी. अब हमारी सरकार इसे जनता के लिए खोलने जा रही है, ताकि बस टर्मिनल के पास की स्लिप रोड पर ट्रैफिक जाम खत्म हो और धूल कम हो.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)

लोगों को जाम से निजात दिलाना उद्देश्य: मंत्री ने DPCC, PWD और परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्लिप रोड पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मी तैनात किए जाएं ताकि जाम न लगे और बसें केवल निर्धारित बे पर ही रुकें. पीक ऑवर्स में मूवेबल एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रेयर लगाए जाएं. टूटी या कच्ची सड़कों और फुटपाथों की जल्द मरम्मत की जाए ताकि सड़क की धूल कम हो.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह ने कहा, हर हॉटस्पॉट की समस्या अलग है, और हमारी टीमें उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुलझा रही हैं. चाहे सड़क की धूल हो, ट्रैफिक प्रबंधन या औद्योगिक उत्सर्जन हर स्तर पर सख्त निगरानी और सुधार चल रहा है. आने वाले दिनों में अशोक विहार, पंजाबी बाग और अन्य हॉटस्पॉट्स पर भी इसी तरह के निरीक्षण किए जाएंगे. सभी विभागों, एजेंसियों और नागरिकों के सहयोग से परिणाम सामने आ रहे हैं. हमारा लक्ष्य साफ है कि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाना और हर नागरिक के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना.

  • ये भी पढ़ें:

TAGGED:

WINTER ACTION PLAN IN DELHI
DELHI GOVERNMENT ON POLLUTION
AIR QUALITY INDEX IN DELHI NCR
AIR POLLUTION IN DELHI NCR
POLLUTION CONTROL EFFORTS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.