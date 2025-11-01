ETV Bharat / state

दिल्ली के 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर लगातार निगरानी, सिरसा ने आनंद विहार में किया औचक निरीक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए अपने विंटर ऐक्शन प्लान को और प्रभावी कर रही है. दिल्ली के 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर लगातार निगरानी, सख्त कार्रवाई और वैज्ञानिक तरीकों से धूल नियंत्रण का काम जारी है. इसी कड़ी में आज पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आनंद विहार बस टर्मिनल हॉटस्पॉट का दौरा किया. यह क्षेत्र दिल्ली के प्रमुख पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स में से एक है. उन्होंने मौके पर जाकर धूल नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क मरम्मत के कामों का जायजा लिया. मंत्री ने आनंद विहार के मुख्य सड़क से जुड़ी हुई सर्विस रोड को भी यातायात अनुकूल बनाने पर जोर दिया.

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने DPCC द्वारा लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की कार्यप्रणाली देखी और अधिकारियों से रिपोर्ट ली. मौके पर पाया कि बस टर्मिनल के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा अधूरा सड़क हिस्सा वर्षों से पड़ा हुआ था क्योंकि वहां तीन छोटे पेड़ थे, जिनका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया था.

मंत्री का सड़क को पक्का करने का आदेश: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि, यह पिछली सरकारों की लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है. उन्होंने निर्देश दिए कि पेड़ों का सुरक्षित स्थानांतरण किया जाए और सड़क को जल्द से जल्द पक्का कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोला जाए ताकि धूल और जाम की समस्या खत्म हो. यह सड़क वर्षों से बंद थी. अब हमारी सरकार इसे जनता के लिए खोलने जा रही है, ताकि बस टर्मिनल के पास की स्लिप रोड पर ट्रैफिक जाम खत्म हो और धूल कम हो.