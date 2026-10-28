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हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिल्ली सरकार ने बांटे अनुग्रह राशि के चेक

दिल्ली सरकार ने बांटे अनुग्रह राशि के चेक ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विभिन्न दुर्घटनाओं और हादसों में अपने प्रियजनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के तौर पर अनुग्रह राशि के चेक वितरित किए. इसमें कोरोना योद्धा, सत्य निकेतन भवन हादसे, तुगलकाबाद अग्निकांड तथा जसोला नाला हादसे के प्रभावित परिवारों को संबल देने के लिए यह सहायता प्रदान की गई.

"पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार"

चेक वितरण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी अपने को खोने का दुख अपूरणीय होता है और उसकी भरपाई किसी राशि से नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, "कठिन परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहना और उन्हें यथासंभव संबल प्रदान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है. इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को यह अहसास कराना है कि इस दुखद समय में वे अकेले नहीं हैं, दिल्ली सरकार हर कदम पर उनके साथ है." मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि शासन का उद्देश्य केवल वित्तीय मदद देना नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचाना है.